新北擴大補助13偏區嬰幼兒 免費接種輪狀病毒疫苗

〔記者賴筱桐／新北報導〕秋冬是輪狀病毒好發季節，新北市2019年起逐步補助弱勢家庭及高風險嬰兒接種輪狀病毒疫苗；新北市長侯友宜今天在市政會議宣布，即日起擴大輪狀病毒疫苗全額補助對象，凡設籍新北13個偏遠地區，出生滿6至24週嬰幼兒，攜帶兒童健康手冊、健保卡，可至衛生所免費接種口服疫苗，預估新增800人受惠。

衛生局局長陳潤秋指出，嬰幼兒感染輪狀病毒會嘔吐、腹瀉、發燒甚至脫水，最有效預防方法是口服輪狀病毒疫苗，但中央尚未納入公費常規提供，完整接種平均費用約4000至6000元，對家庭照顧是一筆負擔。

陳潤秋表示，新北市2019年起逐步補助低收、中低收入戶、罕見疾病、重大傷病、原住民嬰幼兒、寄養家庭、20歲以下小爸媽、身心障礙者的子女及早產兒(體重小於1500公克)、戒斷症候嬰幼兒、特殊境遇家庭等族群接種輪狀病毒疫苗，即日起將新北市13個偏遠行政區(瑞芳、深坑、石碇、坪林、三芝、石門、八里、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里、烏來)6至24週嬰幼兒納入全額補助對象，減輕家長育兒負擔。

衛生局提醒，輪狀病毒主要透過食物、飲水污染及體液等途徑傳染，感染嚴重者病程長達10天，經常需要住院治療，預防方法除接種口服疫苗外，嬰幼兒及家庭成員應勤洗手，家中玩具及生活用品定時清潔及消毒，養成良好衛生習慣，幫助嬰幼兒遠離病毒感染的威脅。

