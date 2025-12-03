新北擴大輪狀病毒疫苗補助 13偏遠地區嬰幼兒免費接種

（記者陳志仁／新北報導）秋冬季節為輪狀病毒好發期，嬰幼兒感染後可能出現嘔吐、腹瀉、發燒甚至脫水，嚴重者需住院治療；新北市自108年起逐步補助弱勢及高風險嬰幼兒接種口服輪狀病毒疫苗，但中央尚未納入公費常規，完整接種費用約新台幣4,000至6,000元，對家庭是一筆負擔。

圖／為使偏遠地區嬰幼兒獲得完整保護，新北13個偏遠地區出生滿6至24週的嬰幼兒，自即日起將納入全額補助對象。（新北市政府衛生局提供）

為使偏遠地區嬰幼兒獲得完整保護，新北市長市長侯友宜於3日的市政會議宣布，自即日起將新北13個偏遠地區（瑞芳、深坑、石碇、坪林、三芝、石門、八里、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里、烏來）出生滿6至24週的嬰幼兒納入全額補助對象，家長攜帶兒童健康手冊及健保卡即可至衛生所免費接種。

圖／口服疫苗示意圖。（新北市政府衛生局提供）

衛生局長陳潤秋指出，嬰幼兒感染輪狀病毒會嘔吐、腹瀉、發燒甚至脫水，最有效預防方法是口服輪狀病毒疫苗；新北市自108年起逐步補助低收、中低收入戶、罕見疾病、重大傷病、原住民嬰幼兒、寄養家庭、20歲以下小爸媽、身心障礙者之子女及早產兒（體重小於1,500公克）、戒斷症候嬰幼兒、特殊境遇家庭等接種輪狀病毒疫苗。

陳潤秋提醒，輪狀病毒主要透過食物、飲水污染及體液等途徑傳染，感染嚴重者病程長達10天，常須住院治療；預防除口服疫苗外，嬰幼兒及家庭成員應勤洗手，尤其外出返家，應先洗手再接觸嬰幼兒，家中玩具及生活用品，應定時清潔及消毒，養成良好衛生習慣，幫助嬰幼兒遠離病毒感染的威脅。

