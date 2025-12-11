新北攔阻詐騙成效顯著 首次頒地政績優防詐人員

（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市府今天表揚地政業務績優機關暨人員，透過跨機關合作強化不動產阻詐機制，今年成功攔阻新台幣8000多萬元詐騙，並首次頒發績優防詐人員獎項，肯定第一線的敏銳判斷。

地政業務表揚大會今天在市府舉行，不少受獎者與家人或工作同仁出席，分享獲獎喜悅，並與頒獎的市長侯友宜、地政局長汪禮國合影。

汪禮國說，感謝地政士、不動產經紀人員、志工等，新北市連續16年獲內政部評為最績優團隊，靠的是穩健的地政服務與跨單位合作。便民服務包含與新北市租賃公會合作「租屋平台」，協助高齡者、弱勢與青年族群安心租屋。

此外，他說，面對4000多名持有不動產的獨居長者，地政局與警察局、社會局建立跨局處預防網，避免成為詐騙目標。

今年首次增列績優防詐人員獎項，由吳佳洟獲得，她在民眾辦理異動登記時發現神情異常，主動關懷提問，成功阻止詐騙保住不動產。

績優地政士獎項由李逸華獲選，她長年協助調處久遠繼承案件、共有土地分配爭議，並在淡水地政事務所擔任志工達26年。績優地政志工獎項由翁陳美英獲獎，她自民國100年起投入志願服務，協助民眾完成各項書表作業。

侯友宜致詞表示，市府與地檢署、警察單位、金融機構等共同合作，強化不動產交易安全，今年市府成功攔阻15件疑似不動產詐騙，避免民眾受害金額超過8000萬元。

他說，「地籍異動即時通」搭配同仁的警覺反應，使詐騙集團更不易得手。（編輯：方沛清）1141211