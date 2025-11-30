新北攜手七縣市推永續植樹 耶誕快閃限量贈千盆樹苗
新北市持續推動「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」，倡導以全民參與方式推廣植樹與永續環保理念，將於 12 月 13 、 14 日下午2點至晚上 6 點在府中非常熱區，推出兩日限定快閃綠行動—「耶誕綠意・快閃贈苗」，現場贈送千盆樹苗及百份耶誕小飾品，邀請民眾在濃厚的節慶氣氛中，以溫柔而有意義的行動陪伴地球走向永續。
新北市與北臺7縣市攜手發起「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」，號召更多民眾、企業與團體加入永續植樹行動，透過專屬官方網站即可申請領取樹苗，並媒合種植土地，邀請民眾一同為地球種下屬於每個人的那棵樹。此次限定快閃綠行動特別結合應景的耶誕節氣氛，在節慶氛圍下吸引更多民眾主動接觸植樹理念，進而帶動全民更廣泛的參與。活動期間民眾只要穿著任何具耶誕元素的穿搭，並於現場註冊成為「為地球種下一棵樹」植樹網站會員，即可免費領取一盆樹苗，樹種包括桂花、小葉杜鵑、金門赤楠、雪茄花、重瓣梔子花、小葉翠蘆莉、情人菊和芳香萬壽菊等，甚至有隱藏特別款樹苗，數量有限送完為止，另外在成功領取樹苗後於個人社群貼文標註「為地球種下一棵樹」hashtag，即可再領取限定耶誕小飾品一份，每日限量 50 份。
新北市政府表示，想了解更多植樹知識的民眾可在官方網站上搜尋植樹百科，藉由植樹影片教學即可輕鬆學習如何種樹，希望讓前來的民眾能在冬季的城市步調中，體驗結合節慶與綠意的獨特氛圍，成為綠行動的一份子。更多活動詳情請至「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉絲團查詢。
