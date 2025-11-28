新北攜手中和環球設立首座食安示範區 食材比照疫苗控溫 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】食材比照疫苗控溫，新北嚴格把關食安！新北市衛生局今年與Global Mall中和環球購物中心合作辦理首座「食安示範區」，導入「食品安全文化」概念，針對進駐的餐飲店家，推行冰箱(櫃)加裝溫度異常警報裝置，可有效降低食安風險，並樹立食安優良典範，提供轄內百貨公司及餐飲業者參考。

衛生局長陳潤秋說明，透過中和環球購物中心這次合作有三大重點，首先是針對百貨公司的部分，建立挑選優良的餐飲店家進駐機制並透過內部稽核方式落實管理之責，讓百貨公司不再只是場地提供者，更賦予積極監督的角色；另一大重點是針對進駐的餐飲店家，推行冰箱(櫃)加裝溫度異常警報裝置，因為溫度對於食品衛生安全及品質有重大影響，溫度異常警報裝置可幫助業者即時發現並介入矯正，以確保食材保存於穩定的溫層，有效降低食安風險；第三大重點是衛生局委託專業團隊中華食品安全管制系統發展協會，輔導中和環球購物中心館內56家餐飲業者全數通過餐飲分級評核取得「優級」標章，並將食材等資訊上傳新北市食材登錄平台，讓餐飲資訊透明化。

陳潤秋表示，衛生局每年持續辦理餐飲衛生管理分級評核，經過現場實地評核從業人員、作業環境、設施設備與品質管制等4大面向之餐飲衛生，新北市今年共計730家餐飲業者通過評核，其中722家獲頒「優級」及8家「良級」標章，「優級」標章就包含中和環球購物中心合作的56家餐飲業者。衛生局今日頒獎表揚中和環球購物中心為本市首座「食安示範區」，並邀請館內9家餐飲業者代表今年通過評核之業者受獎，期許業者持續落實自主管理及遵守法規，作為本市餐飲業者良好典範。

環球購物中心新北中和店總監吳俊毅表示，隨著消費者對食安的關注提升，企業在確保食品安全方面的責任也愈加重大，今年欣逢20週年慶之際，很榮幸能與衛生局攜手合作成為食安示範區，展現企業對食安的高度重視，共同維護食品安全提升餐飲品質，讓民眾開心逛街之餘也能安心享用佳餚美饌。

衛生局呼籲民眾在外用餐時，可優先選擇通過餐飲分級評核取得優良標章的業者，也呼籲餐飲業者踴躍自主報名「餐飲分級評核」，一同提升新北市整體餐飲文化，攜手把關食安。