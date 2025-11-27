新北攜手企業捐節能家電 助弱勢汰換設備並減碳逾三十公噸

新北市府推動「節能家電企業社會責任媒合參與計畫」昨日成果發表，經發局長盛筱蓉（右三）頒發感謝狀予企業代表。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市府經發局積極推動節能減碳及弱勢關懷，廿七日舉辦「新北節能家電企業社會責任媒合參與計畫」成果發表會，攜手十六家企業捐贈總值逾一百萬元的節能家電，協助五十七戶弱勢家庭與十六個社福機構汰換老舊設備，預估年節省六萬三千度電、減碳約三十點二公噸二氧化碳當量，相當於一五０八棵樹一年吸碳量，藉此改善用電環境。

經發局長盛筱蓉表示，市府長期關注弱勢族群的生活困境，推動節能家電媒合計畫透過企業社會責任的力量，協助弱勢社區、偏鄉地區提升用電環境的安全性，讓節能家電送到需要的家庭，幫助降低能源消耗，減輕民眾生活壓力；市府將持續整合各方資源，讓社會公益成為推動永續的重要力量。

經發局表示，節能家電媒合計畫涵蓋三大面向，包括用電安全節能講座、家戶訪視及節能商品募集與媒合；針對弱勢社區、偏鄉地區辦理三場講座，提升居民對用電安全的知識，並透過培訓志願者深入金山、萬里、瑞芳與烏來等偏遠社區實地到府訪視，盤點老舊設備與線路問題，協助改善居家風險及用電安全環境，累計完成五十五戶訪視。

經發局指出，在訪視過程中，團隊深入了解弱勢家庭在用電的需求與困境，例如在獨居老人家中發現插頭鬆動、電源接觸不良等潛在漏電風險，亦發現弱勢長者仍使用老舊瓦斯爐與抽油煙機，生活品質受到影響；也有行動不便長者更因電力線路老舊而不穩，造成長期使用上的安全隱憂。經發局透過節能公益計畫汰換新家電後，這些家庭不僅用電更加安全，也減少了耗能與開支，重拾安心的生活。

盛筱蓉表示，未來將持續推動企業社會責任合作，擴大此計畫規模，讓更多弱勢家庭感受到溫暖的關懷與節能效益，讓「讓愛節能、點亮希望」成為陪伴弱勢家庭的力量，持續在社區中發光。