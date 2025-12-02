新北攜手企業、師大打造「高中雙語教育辦公室」

張明文局長和安康高中同學遠距連線雙城國小學生進行雙語對話互動

新北市高中雙語教育推動辦公室啟用典禮宣告高中雙辦正式啟用

新北市高中雙語教育推動辦公室啟用典禮與會貴賓大合照

為了加速推動雙語教育、打造接軌國際的校園生態圈，新北市教育局今天（2日）在安康高中啟用「高中雙語教育推動辦公室」，象徵新北正式從過去的「單點式研習」全面升級為「體系化、標準化、可持續」的雙語推動模式。本次更攜手臺灣師範大學與鴻海教育基金會，整合產官學力量，建立全國最完整的雙語課程、師資與培育支持網絡。

新北以「師生雙軌並進」為核心策略全面提升雙語量能，教育局長張明文表示，高中雙語教育推動辦公室主要是長期陪伴、主動協助讓新北的孩子都能在生活上自然的運用，要打造行政、教學、課程、師培完整的學習生態體系，讓國小到高中都能得到雙語的教學認證，但最大的問題還是動機與環境。

承辦學校安康高中謝順榮校長表示，很重要的是要推動雙語要從想說開始，而雙語辦公室的進駐，讓校內原有的「大手牽小手」計畫產生倍增效果。透過英語增能課程，高中生小老師在語言力與教學技巧上皆大幅提升，形成「由內強化、向外分享」的良性循環。學生更從「學英語」進階到能自信地「用英語教他人」，也展現雙語教育向下扎根、跨校共享的成果。

教育局強調，雙語能力是孩子走向世界的重要基石，也是新北邁向2030雙語政策的關鍵引擎。未來將以這個辦公室為核心，持續建構全國最完善的高中雙語師資培育生態系，從專業訓練、課堂示例、教學陪伴到持續增能，提供教師一套「長期有效、可被複製」的支持系統。