新北攜手全聯及家樂福 增設「左流右新」接種站





為加強秋冬防疫，自今(114)年11月1日起已擴大流感及新冠疫苗接種對象至50歲以上成人，鼓勵市民「左流右新」同時接種2種疫苗，一次輕鬆獲得雙重保護。為提升接種便利性，特別與全聯、家樂福合作增設「左流右新」接種站，呼籲民眾踴躍前往接種，除可獲得健康禮1份外，65歲以上長者還可參加「接種流感尬新冠，新北長者好禮抽」活動，凡65歲以上市民自10月1日至12月31日於本市接種流感疫苗或COVID-19疫苗，即有機會獲得iPhone 17 Pro Max等大獎。

廣告 廣告

衛生局指出，接種疫苗是預防感染流感及新冠最有效的措施，市府協調衛生所及合約院所於開診時間提供隨到隨打服務，同時與全聯及家樂福合作，在全聯三芝中興店(11月11日)、泰山全興店(11月14日)、中和安邦店(11月15日)、大全聯土城店(11月22日)及家樂福新店店(11月7日)、林口店(11月8日)、中和店(11月9日)、樹林北大店(11月14日)、淡水淡新店(11月22日)設置接種站，並提供接種民眾健康禮1份(數量有限發完為止)，提醒65歲以上的長者，應儘速接種疫苗。

衛生局提醒，近期東北季風來襲、氣溫變化明顯，接種疫苗後約2週才能獲得足夠保護力，請符合公費接種對象的市民朋友，儘早前往合約院所或社區接種站接種，保護自己與家人健康，更多相關資訊可至本局查詢(資料查詢路徑:本局網站>機關業務>疾病管制>新北市流感疫苗及COVID-19疫苗接種地點資訊查詢)。

更多新聞推薦

● 颱風鳳凰生成 氣象署曝最新路徑