新北攜手扶輪偏鄉深耕7年 AI教具翻轉孩子跨域競爭力

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大鵬國小師生團隊（新北市教育局提供）

日本扶輪社水原社長特地到金山國小體驗學生學習成果，由游同學跟水原社長解說操作（新北市教育局提供）

左邊開始為大鵬國小游昇佑同學、楊楷崙同學以及積木講師趙靜蓮老師，（新北市教育局提供）

金美國小師生團隊（新北市教育局提供）

偏鄉STEAM成果發表會，由扶輪社魯主委帶領團隊到金山國小，由五個學校學生成果展現（新北市教育局提供）

闖關活動先發由金山國小邱微晴同學操作自己組裝的機器人進行挑戰所，克服所有難題（新北市教育局提供）

新北市教育局連續7年攜手國際扶輪3482地區科技教育委員會推動偏鄉STEAM教育，今年協助瑞芳、七星及三鶯分區等12所學校教師啟動STEAM研習，包含義方、澳底、菁桐、貢寮、金山、大鵬、野柳、三和、金美、介壽、五寮及民義國小，透過導入AI教具、機器人及科技積木等教學資源，協助教師將科技教育融入課堂，讓偏鄉學生有更多接觸新興科技的機會。

教育局長張明文表示，教育的價值在於培養孩子面對未來的能力。新北市透過與扶輪社長期協力，串聯學校、教師社群及民間資源，把科技教育支持帶進偏鄉校園，讓孩子不因地理位置而錯失接觸未來科技的機會，實踐教育公平。

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國際扶輪3482地區科技教育委員會主委魯世平表示，扶輪社投入新北STEAM教育已邁入第7年，累計挹注逾千萬元經費，培育超過千名師生。今年更導入AI教具、機器人及科技積木，協助教師將科技素養轉化為課堂中可操作、可體驗的學習任務，未來也將推動STEAM教師資歷認證及學生學習歷程獎狀制度，讓教師專業成長與學生學習成果都能被看見。

金山國小校長楊智先表示，學校結合扶輪社資源推動課後多元課程，透過積木創作、機器車操作到程式設計走迷宮等活動，引導學生在動手組裝、撰寫程式與挑戰任務中，培養科技素養與團隊合作能力。

大鵬國小林雅慧老師也分享，教師研習提供許多可直接運用於課堂的教學方法，讓抽象概念轉化為具體操作，有助提升學生學習興趣與參與度。學生楊楷崙開心表示，參加STEAM積木動手做課程很有趣，不但可以自己動手組裝操作，遇到問題時還要想辦法找出原因、重新調整，成功完成任務時特別有成就感。