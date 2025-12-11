新北攜手教育基金會投入公益 716萬助弱勢孩童圓夢前行

新北攜手33家教育基金會展臂關懷 716萬助弱勢孩子圓夢前行。(新北教育局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

新北市教育局今（11）日舉辦「教育基金會展臂關懷計畫感謝儀式」，感謝今年共有33家教育基金會投入教育公益，捐助「新北市溫馨助學圓夢基金」及多項教育計畫，年度總金額達716萬元。教育局長張明文親頒感謝狀，肯定各基金會的長期投入，讓跨界公益成為支撐弱勢學子前進的力量。

新北市教育局長張明文表示，新北自110年起首創「教育基金會勵學圓夢計畫」，111年更名為「教育基金會展臂關懷計畫」。參與計畫的基金會由最初9家成長至今年33家、五年成長近四倍。目前全市已有305家教育基金會投入教育公益，逐步形成穩定的支持網絡，回應社會關懷與學校需求，是提升教育資源的重要夥伴，有效協助縮小城鄉差距。

今年由五泰、康軒、英仕、留才、稻馨、新北市宏將傳媒蒲公英及知是等29家教育基金會共同捐助「溫馨助學圓夢基金」，每年協助約220名卓越清寒學生安心就學。海山國小三年級張啟宏分享，得知自己獲得圓夢基金時真的非常開心！「謝謝捐助的叔叔阿姨，我會更努力讀書，也希望長大能回饋社會、幫助別人。」海山高中一年級陳妍希從國小二年級起獲助長達10年，她表示「感謝這份長久的支持，讓我順利考上心目中的海山高中。未來我會繼續努力，將這份溫暖傳遞出去。」

教育局提到，除助學基金外，今年亦有普賢、成漢、中華跨域管理、寧瑪巴、江雲及天儲等6家基金會挹注藝術教育、交通安全、技職教育、中等教育與幼兒教育等領域，全面提升教育量能。其中，普賢教育基金會捐助240萬元，支持「週末藝術秀」、「藝術滿城鄉」、「美展」、劇場開箱與交通安全研習等計畫。董事長蔡榮富表示，普賢多年深耕兒少教育，希望透過實際行動支持陪伴新北孩子拓展文化視野，健康成長、持續進步。

教育局表示，教育資源有限，但社會的愛與力量無限。感謝教育基金會長期相伴，讓弱勢孩子在學習路上有更穩定的支持，更能安心勇敢追夢。教育局將持續擴大合作規模，吸引更多公益團體投入，一同打造更友善多元的教育支持網絡，讓每個孩子都有被看見的機會，朝自己的夢想前進。