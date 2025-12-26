新北攜手數發部研發「AI寵物認養媒合系統」 用影像讓毛寶貝被看見





為提升毛寶貝認養率，新北市政府攜手數位發展部數位產業署，共同研發「AI寵物認養媒合系統」，透過智慧科技協助民眾快速篩選、精準媒合心中理想的毛寶貝。動保處今(26)日於毛寶貝教育園區舉辦「毛寶貝攝影沙龍聯展」，新北市政府農業局長諶錫輝、數位發展部數位產業署副署長陳慧敏、農業部動物保護司副司長陳中興、台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳、金汪汪流浪動物家園創辦人黃美雪及藝人王樂妍、陳謙文現場示範AI寵物認養媒合系統操作，號召民眾一起登入毛寶貝配對平台https://findpet.tw/以行動支持認養，給毛寶貝一個溫暖的家。

凡至8所動物之家認養成犬者，皆可獲得「新北認養成犬入新厝6好禮」，以實質鼓勵陪伴毛寶貝展開新生活，讓更多寶貝順利找到溫暖幸福的歸宿。為讓民眾快速找到心中理想毛寶貝，動保處耗時2年多時間請三牲工作室團隊幫8所動物之家700多隻狗拍攝千張沙龍照，初期將近300隻狗沙龍照及近200部影片交由數位產業署團隊資策會以AI分析出犬隻性格。

藝人王樂妍、陳謙文現場指導民眾登入AI寵物認養媒合系統後，可填寫線上自評問卷，讓系統了解使用者的生活型態是偏好戶外活動或居家、對心目中毛寶貝的期望等，接著便可以選擇偏好的毛色、體型及性別，開始進行配對。系統將以AI推薦契合使用者個性與條件的毛寶貝，包含匹配度高的、有優惠方案的、系統自行推薦的動物。

點入推薦動物後，可瀏覽動物個性介紹、AI為該毛寶貝進行的特質分析、收容地點、認養優惠等基本資訊，以及可以觀看動物影片。此外，系統還有醫療地圖搜尋功能，使用者可以搜尋附近動物醫院，以及認養流程、飼主責任說明，包含養寵物所需準備及花費。

數位發展部數位產業署副署長陳慧敏說，AI寵物認養媒合系統推出，將大幅提升民眾認養毛寶貝的效率與成功率，透過AI分析犬隻性格與特質，並結合使用者生活型態與喜好，系統能提供更精準的媒合建議，讓每隻毛寶貝都能找到最合適的家。並指未來將持續優化系統功能，擴大數據資料，讓更多動物之家及毛寶貝受惠，打造更智慧、友善的認養環境。

農業局長諶錫輝表示，我們希望每一次認養，都是適合彼此、可以長久陪伴的選擇，傳統認養都是靠「第一眼感覺」，現在升級為AI 協助媒合，降低衝動認養與退養風險，對民眾好、對動物更好。另外只要經由系統媒合成功，都可獲得「新北認養成犬入新厝6好禮」，包含睡墊、牽繩、外出水壺、飼料、寵物食盆、雨衣等非常實用居家寵物用品。

動保處表示，未來將持續結合科技與人文關懷，完善動物收容及認養服務，並透過AI寵物認養媒合系統，提升認養效率與成功率。也呼籲民眾多加利用平台，給每一隻毛寶貝一個溫暖、幸福的家，同時落實飼主責任，共同營造友善、智慧的寵物認養環境。認養資訊網址: https://act-adopt.ahiqo.ntpc.gov.tw/。

