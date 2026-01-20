新北攜手東吳推職前課程 培育保護性社工即戰力

新北家防中心與東吳大學社工系及基督教勵友中心簽署產學合作，左起為新北家防中心主任許芝綺、東吳大學社工系主任廖美蓮及基督教勵友中心執行長吳易峰。（圖：新北社會局提供）

新北市積極培育社工人才，讓社工新血在踏入職場前，即能理解現場、站穩腳步。新北市政府家防中心與東吳大學社會工作學系正式簽署合作協議，啟動「社工人才產學合作：就業轉銜職前Capstone課程」，以產官學合作模式，為保護性工作打造更完整的職前銜接機制。

家防中心主任許芝綺指出，Capstone課程以大四準畢業生為對象，量身規劃三天密集課程，內容涵蓋青少年社會工作、保護性工作樣態、兒少調查實務、創傷知情處遇、危機與危險辨識，以及被害人為中心的服務模式，透過案例解析、小組討論與實務分享，協助學生在進入職場前掌握第一線工作的挑戰。盼透過課程，學生能在正式投入職場前，有系統理解家防中心的運作與服務流程，降低初任社工的心理衝擊與適應壓力。

東吳大學社會工作學系主任廖美蓮表示，Capstone是「總整」概念與社會局合作的課程計畫是一場「職前預演」，讓學生在校內學習的最後階段，直接與第一線實務工作者對話，深化四年所學，提前建立專業認同與心理準備。

此外，新北除持續推動徵才、育才與留才外，同步招募「社工助理」，作為學生認識職場的重要途徑。社工助理在專業社工及督導指導下，學習服務內涵與個案互動技巧，許多人在服務期滿後，帶著實務經驗與熱忱，成為各社福中心的新血。社會局表示，透過Capstone課程與社工助理制度雙軌並行，讓學生在不同階段貼近實務、縮短磨合期，未來將優化培育機制與職場支持，吸引更多年輕世代投入社工行列。