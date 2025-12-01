新北攜手海大培育海洋公民科學家 引領高中職探索海洋

新北市教育局今(1)日與國立臺灣海洋大學合作啟動「海洋公民科學家」培育計畫

新北攜手臺灣海洋大學培育海洋公民科學家 引領高中職探索海洋跨域新藍海

臺灣四面環海，海洋永續與生活密不可分。為了讓學生從高中階段扎根海洋素養與跨域專業，新北市教育局今天(1日)與國立臺灣海洋大學合作啟動「海洋公民科學家」培育計畫，推出一系列跨領域實作課程，讓高中職學生走入大學場域，以專業視角探索海洋，開啟多元學習與職涯的新藍海。

新北市教育局長張明文表示，本次課程以「海洋、探索、綠能與永續」為核心，規劃涵蓋造船與結構力學、海洋生物奈米科技、航海模擬實作及海洋塑膠微粒探索等多元主題，非常謝謝海洋大學提供這麼有趣的課程與科普知識，不僅是未來就讀相關海洋科系的學生，所有高中生對於永續環境的了解，也非常適合新北市的每一個孩子都能夠深入了解。

海洋大學副校長李明安指出，本次與新北市合作，不僅將全國最完整的海洋學術能量帶入高中教育，也強化高中與大學的雙向鏈結，幫助學生累積科學探究力、學習歷程與國際海洋視野，透過這個機會讓高中生了解海洋不同領域多樣性的科學內涵是很好的開始，海大在海洋不同領域扮演不同角色，希望未來在跟市府提升共創藍海的新世界。

教育局表示，本次與海洋大學攜手，進一步開啟更專業的海洋跨域課程體驗，讓新北學生能在大學場域中搶先理解海洋科技、能源應用、環境監測與永續議題。115年課程將於4月到6月開課，3月起於平台開放報名，歡迎新北高中生踴躍參加，成為引領自己生涯航向的關鍵「引水人」。