新北攜手海洋大學 啟動海洋公民科學家培育計畫

記者林普天、古可絜／新北報導

海洋永續與生活密不可分，為讓學生從高中階段扎根海洋素養與跨域專業，新北市教育局今（1）日與國立臺灣海洋大學合作啟動「海洋公民科學家」培育計畫，推出一系列跨領域實作課程，並開放海洋大學包含開放海洋能源、結構力學計算及操船模擬等頂尖實驗室，讓高中職學生走入大學場域，以專業視角探索海洋，開啟多元學習與職涯的新藍海。

新北市教育局長張明文表示，這次課程以「海洋、探索、綠能與永續」為核心，規劃涵蓋造船與結構力學、海洋生物奈米科技、航海模擬實作及海洋塑膠微粒探索等多元主題。其中與國科會合作的「海洋塑膠微粒探索」課程，由環態所許瑞峯副教授親自帶領新北學生前往北海岸，透過觀察、取樣與分析，調查海洋塑膠微粒的分布，理解這些微小碎片如何影響海洋生態環境與人類生活，也在科普倡議中看見環境責任與行動的重要。

海洋大學副校長李明安說，海大於113年已與全臺6大縣市共30所高中職攜手推動「藍海拾貝」計畫，媒合大學教授指導高中生進行專題實作。這次與新北市合作，不僅將全國最完整的海洋學術能量帶入高中教育，也強化高中與大學的雙向鏈結，幫助學生累積科學探究力、學習歷程與國際海洋視野，讓新北學生能更早接觸海洋專業領域的多元發展。

115年課程將於4至6月開課，3月起於平台開放報名（https://learningcollaboration.org/），歡迎新北高中生踴躍參加，成為引領自己生涯航向的關鍵「引水人」。

<新北市教育局與國立臺灣海洋大學合作啟動「海洋公民科學家」培育計畫。（記者林普天攝）

<與國科會合作「海洋塑膠微粒探索」課程，透過觀察、取樣與分析，調查海洋塑膠微粒的分布，理解微小碎片如何影響海洋生態環境與人類生活。（記者古可絜攝）