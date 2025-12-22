新北攜手美國舊金山藝術高中 推動藝術雙聯學制

（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市教育局今天與美國舊金山藝術高中簽署合作備忘錄，推動藝術雙聯學制，讓高中生免出國即可線上修讀美國藝術高中課程，未來可同時取得台美雙邊高中文憑。

新北市教育局今天與美國舊金山藝術高中舉行合作備忘錄簽署儀式，由教育局長張明文與舊金山藝術高中校長 張雪容代表簽署。美國在台協會（AIT）商務官達頓（Jeffrey Dutton）也到場見證。

張明文表示，這次合作不只是課程共享，更是把世界級藝術教育帶進新北，讓孩子在地就能與國際對話，提早接軌世界舞台。

他說，新北市高中生可申請與美國舊金山藝術高中合作的藝術雙聯學制，有助於美術班、音樂班、舞蹈班等藝術才能班學生拓展升學管道。課程採混合式設計，學生可在台線上修讀美國 AP（大學先修）與藝術專業課程，暑期再赴美參與密集實體創作與工作坊，體驗跨文化學習。

他表示，合作學校將提供一對一升學諮詢，引導學生探索最適合自身的藝術與學術發展方向，順利銜接美加等地的知名藝術大學與設計院校。

張雪容表示，與新北市教育局共同推動藝術教育，期盼透過雙聯學制，讓藝術更貼近生活，成為孩子表達與成長的重要語言，並促進跨文化的創作交流，為學生帶來更寬廣的學習視野。（編輯：張銘坤）1141222