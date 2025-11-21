新北攜手臺大啟動升學輔導種子計畫 讓教育資源零距離

新北學子請教輔導教師解惑。

為落實教育公平、扶助弱勢學子安心升學，新北市教育局今（114）年度再度攜手國立臺灣大學啟動第12屆「升學輔導種子計畫」，免費提供新北市教育弱勢及偏遠地區高中三年級學生多元學習資源與升學輔導，協助學子在學測前充足準備、自信迎戰，邁向更寬廣的學習與成長之路。

新北市教育局長張明文表示，新北市重視教育公平，積極串聯大專校院能量推動「學習無礙、教育無界」政策，攜手臺大共構學習平臺，讓更多孩子能無負擔地接觸頂尖教育資源。他指出，此項計畫不僅提供學測衝刺輔導，更強調心理支持與生涯探索，讓學生在備考之餘，找到屬於自己的方向，展現教育扶助的溫度與深度。

張明文進一步指出，透過計畫，新北學子能進入臺大校園親身體驗大學學習氛圍，在臺大學生陪伴下進行一對一解題、總複習及升學諮詢，從學科能力到信心建立全面強化。同時安排模擬面試、生涯講座與學習歷程指導，邀請臺大學長姐親授備考技巧與申請經驗，協助學生釐清方向、精進表達。

教育局提到，課程自11月1日起至明（115）年1月14日止，分兩階段進行：第一階段（11/1–12/21）辦理週末總複習與線上解題諮詢，第二階段（12/15–1/14）提供個別輔導與升學陪伴，協助學生於衝刺期穩定備考。實體課程於臺大校內舉行，每週六、日安排總複習與自習時段，由臺大種子教師提供解題與升學指導；線上學員則可透過 Discord、Google Meet、YouTube 同步參與，落實「線上線下並進、資源共享」的新型教育扶助模式。

教育局指出，參與學生除可免費獲得課程講義、歷屆試題解析及模擬面試輔導外，亦能參與升學講座與生涯探索活動，不僅強化應考實力，更為未來學習方向奠定基礎。除新北市學生享有實體名額優先外，亦同步開放符合資格學生參與線上課程，真正實現「不論城鄉，皆有學習的機會」。未來將持續與全國各大學深化合作，開設更多跨域課程與升學陪伴方案，讓教育成為改變人生的力量。