新北攜手臺大啟動升學輔導種子計畫

為落實教育公平、扶助弱勢學子安心升學，新北市教育局今年度再度攜手國立臺灣大學啟動第十二屆「升學輔導種子計畫」，免費提供新北市教育弱勢及偏遠地區高中三年級學生多元學習資源與升學輔導，協助學子在學測前充足準備、自信迎戰，邁向更寬廣的學習與成長之路。

教育局長張明文昨（二十一）日表示，新北市重視教育公平，積極串聯大專校院能量推動「學習無礙、教育無界」政策，攜手臺大共構學習平臺，讓更多孩子能無負擔地接觸頂尖教育資源。他指出，此項計畫不僅提供學測衝刺輔導，更強調心理支持與生涯探索，讓學生在備考之餘，找到屬於自己的方向，展現教育扶助的溫度與深度。

透過計畫，新北學子能進入臺大親身體驗大學學習氛圍，在臺大學生陪伴下進行一對一解題、總複習及升學諮詢，從學科能力到信心建立全面強化。同時安排模擬面試、生涯講座與學習歷程指導，邀請臺大學長姐親授備考技巧與申請經驗，協助學生釐清方向、精進表達。