新北攜手臺師大儲備教育人才 全國首創「未具教師證培力工作坊」啟動
記者蔡琇惠／新北報導
面對全臺教師短缺挑戰，新北市教育局率全國之先，11月起攜手國立臺灣師範大學教育學院，開設「新北市114學年度國民中小學未具教師證之代理代課教師教學專業培育工作坊」，系統化培育新世代教師。課程結合「有效溝通」、「教學專業」、「入班備觀議課」、「寒假回流」及「實戰課程」等五大模組，協助有志投入教育現場的教師深化親師生溝通與教學實務能力，達成「無縫接軌、順利成師」的目標，為教育現場注入專業與熱忱的新能量。
新北市教育局張明文局長表示，培育優質教師，是教育永續的根本。新北市近年積極強化教師專業支持系統，此次攜手臺師大開設的課程以實務導向與AI科技應用為核心，透過情境模擬與專業授證機制，讓教師能即學即用。通過標準者除獲得修業證明，並可登錄教育局人力資源庫，成為未來甄選時的重要參考依據。不僅完善教師培力體系，更為新北教育儲備兼具專業力與行動力的教師生力軍，展現教育局在人才培育上的高度與決心。
福營國中楊尚青校長提到，課程讓教師學會以提問引導學生思考，並掌握班級經營關鍵策略。育林國中馮宜欣校長也分享，培訓最大的價值在於協助懷抱教育夢想的教師定位自我，「成為教育者的信念，是希望學生因我們而變得更好。」她強調，透過專業支持，讓有志教師能穩健前行，走得更遠、更有自信與溫度。
達觀國中小楊心茹主任指出，在全國教師短缺的挑戰下，開設此系列課程正逢其時。教育局的用心不僅讓未具教師證者具備教學專業，更將「熱情轉化為方法、努力化為習慣」，讓班級更穩定、教學更溫度，守護每一位學生的學習權益，「讓暫代不只是暫時，而是更具專業價值的教育夥伴。」
參與工作坊教師們回饋表示，課程兼具理論與實務操作，讓他們獲得很多啟發，並能掌握最新的教育議題，透過專業學習，不僅開拓新視野，也讓懷抱教育夢想的教師們，看見未來方向，更有信心投入教育現場。
教育局表示，本次培訓為未具教師證教師建立制度化支持，也成為招募優秀師資的重要管道。首期已有近50名教師參訓，後續將持續擴大辦理，補足各學科與偏鄉師資缺口，全面提升新北教育品質，並以「AI＋教育」、「制度＋溫度」雙軸推動教師專業成長，讓每位教師與學生都能在學習旅程中共同成長、相互發光。
