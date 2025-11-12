新北攜手臺師大儲備教育人才 啟動「未具教師證培力工作坊」

國立中興附中退休校長陳勇延分享

班級經營技巧分享

非暴力溝通示範練習

非暴力溝通示範練習

大合照

「熱情轉化為方法、努力化為習慣」，讓班級更穩定、教學更溫度

面對全臺教師短缺挑戰，新北市教育局11月起攜手國立臺灣師範大學教育學院，開設「新北市114學年度國民中小學未具教師證的代理代課教師教學專業培育工作坊」，系統化培育新世代教師。課程結合「有效溝通」、「教學專業」、「入班備觀議課」、「寒假回流」及「實戰課程」等五大模組，協助有志投入教育現場的教師深化親師生溝通與教學實務能力，達成「無縫接軌、順利成師」的目標，為教育現場注入專業與熱忱的新能量。

福營國中楊尚青校長表示，課程讓教師學會以提問引導學生思考，並掌握班級經營關鍵策略。育林國中馮宜欣校長也分享，培訓最大的價值在於協助懷抱教育夢想的教師定位自我，成為教育者的信念，是希望學生因我們而變得更好。她強調，透過專業支持，讓有志教師能穩健前行，走得更遠、更有自信與溫度。

達觀國中小楊心茹主任指出，在全國教師短缺的挑戰下，開設此系列課程正逢其時。教育局的用心不僅讓未具教師證者具備教學專業，更將「熱情轉化為方法、努力化為習慣」，讓班級更穩定、教學更溫度，守護每一位學生的學習權益，讓暫代不只是暫時，而是更具專業價值的教育夥伴。參與工作坊教師們表示，課程兼具理論與實務操作，讓他們獲得很多啟發，並能掌握最新的教育議題，透過專業學習，不僅開拓新視野，也讓懷抱教育夢想的教師們，看見未來方向，更有信心投入教育現場。