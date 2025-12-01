教育局長張明文表示，本次課程以「海洋、探索、綠能與永續」為核心，規劃涵蓋造船與結構力學、海洋生物奈米科技、航海模擬實作及海洋塑膠微粒探索等多元主題。

記者蔡琇惠／新北報導

臺灣四面環海，海洋永續與生活密不可分。為了讓學生從高中階段扎根海洋素養與跨域專業，新北市教育局今(1)日與國立臺灣海洋大學合作啟動「海洋公民科學家」培育計畫，推出一系列跨領域實作課程，並開放海洋大學包含開放海洋能源、結構力學計算及操船模擬等頂尖實驗室，讓高中職學生走入大學場域，以專業視角探索海洋，開啟多元學習與職涯的新藍海。

新北市教育局長張明文表示，本次課程以「海洋、探索、綠能與永續」為核心，規劃涵蓋造船與結構力學、海洋生物奈米科技、航海模擬實作及海洋塑膠微粒探索等多元主題。其中與國科會合作的「海洋塑膠微粒探索」課程，由環態所許瑞峯副教授親自帶領新北學生前往北海岸，透過觀察、取樣與分析，調查海洋塑膠微粒的分布，理解這些微小碎片如何影響海洋生態環境與人類生活，也在科普倡議中看見環境責任與行動的重要。

新北攜手臺灣海洋大學培育海洋公民科學家 引領高中職探索海洋跨域新藍海。（新北市教育局提供）

海洋大學副校長李明安指出，海大於113年已與全臺六大縣市共30所高中職攜手推動「藍海拾貝」計畫，媒合大學教授指導高中生進行專題實作。本次與新北市合作，不僅將全國最完整的海洋學術能量帶入高中教育，也強化高中與大學的雙向鏈結，幫助學生累積科學探究力、學習歷程與國際海洋視野，讓新北學生能更早接觸海洋專業領域的多元發展。

學生回饋也相當熱烈，雙溪高二學生彭傳恩分享，第一次親自參與海洋塑膠微粒採樣後，深刻感受到海洋問題與自己息息相關，感受愈走進海洋，就愈覺得自己應該多做一些。林婷宜同學則在操船模擬實作中首次「掌舵」，直呼「真的像站在船橋上！」，也因此對海事領域產生興趣，嚮往未來能遨遊海洋。

教育局表示，新北市自107年全國首創「高中與大學共創學習媒合平臺」以來，已與87所大專校院合作，提供超過250門免費課程與營隊，涵蓋18學群，協助學生提前探索興趣與適性發展。本次與海洋大學攜手，進一步開啟更專業的海洋跨域課程體驗，讓新北學生能在大學場域中搶先理解海洋科技、能源應用、環境監測與永續議題。115年課程將於4至6月開課，3月起於平台開放報名（https://learningcollaboration.org/），歡迎新北高中生踴躍參加，成為引領自己生涯航向的關鍵「引水人」。