新北攜手超市設接種站 推動「左流右新」送健康禮

▲新北攜手超市設接種站推動「左流右新」送健康禮。（圖：新北衛生局提供）

為強化秋冬防疫，自今年十一月起，新北擴大流感及新冠疫苗接種對象至五十歲以上成人，鼓勵市民「左流右新」同時接種兩種疫苗，雙重防護一次到位，並與全聯、家樂福合作設置接種站，完成接種可獲健康禮一份。

衛生局表示，特別與全聯、家樂福合作設置接種站，六十五歲以上長者還可參加「接種流感尬新冠，新北長者好禮抽」，有機會抽中 iPhone17 Pro Max等大獎。另與合約院所提供隨到隨打服務，並於全聯三芝中興店（十一月十一日）、泰山全興店（十一月十四日）、中和安邦店（十一月十五日）、大全聯土城店（十一月廿二日）及家樂福新店店（十一月七日）、林口店（十一月八日）、中和店（十一月九日）、樹林北大店（十一月十四日）、淡水淡新店（十一月廿二日）設置接種站，健康禮數量有限送完為止。

衛生局提醒，疫苗接種後約需兩週產生保護力，請符合公費接種資格者儘速前往合約院所或社區接種站接種，守護自身與家人健康。除了可獲得健康禮，六十五歲以上長者，即日起至十二月底前至新北接種流感疫苗或COVID-19疫苗，有機會獲得iPhone 17 Pro Max等大獎，更多資訊請至新北市政府衛生局網站查詢。