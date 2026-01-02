新北攜手10校15團體 開箱技職社會行動提案





新北市教育局今(2)日攜手10所學校及15個公民團體，啟動2026年「技。續。未來」技職社會責任永續計畫，將推動14項跨域合作行動，讓學生走出教室、走進社區，把所學轉化為看得見的改變，展現技職教育回應真實世界的行動力。

教育局長張明文表示，新北自2023年起率先全國將「技職社會責任」納入教育政策核心，讓技職教育不只「學一技」，更能「做一事、影響一座城市」。2026年計畫串聯臺灣地方創生基金會、墨設計、心輔犬、好好教團隊、宜鼎基金會等夥伴，透過議題培力工作坊、跨域共創與實踐行動，引導學生從「看見問題」到「提出解方」，在行動中培養責任感與公民力。

2026年14項行動提案由不同專業群科學生與團體共同發想，議題緊貼生活也回應時代趨勢，涵蓋永續設計、循環經濟、在地文化、永續飲食、AI社會應用、青銀共創與社會關懷等面向。包括運用3D列印結合環保材質打造永續時尚、結合犬隻福祉推動陪伴與關懷、運用AI工具促進家庭溝通與數位素養、推動校園理財教育與生活金融力、深化永續廚藝與在地飲食文化，並串聯老街電器修復、食農教育及青銀共創等行動，讓學生不僅是學習者，更是運用專業回應社會需求的行動者。

首次參與合作的臺灣地方創生基金會董事長陳美伶說，新北技職與地方創生攜手推動計畫極具意義，學生從「技能操作者」進階走入社會情境、發現問題並付諸行動的「行動設計者」。瑞芳高工陳克堅主任也分享，學校透過「循環設計永續青年」與「風起永續修復」雙軌推動，結合專業培力與在地資源，引導學生從空間再利用到電器修復，深入社區實踐節能減廢。

旅學堂創辦人李琪則分享，學生把專業與地方文化連結，創造具故事性與永續價值的作品，展現專業承擔社會責任的力量。教育局表示，新北技職教育為產業培育人才，也為城市培養關心社會、勇於行動的未來公民。透過「技。續。未來」技職社會責任永續計畫，讓學習有感、行動有力，更讓專業成為改變城市的關鍵力量。

