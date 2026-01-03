新北攜手25所大專院校 打造「一日大學生」寒假跨域營隊

德明財經科技大學金融素養與職場參訪營隊。（新北市教育局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

115年最長寒假怎麼過？新北市為學生準備了一份不一樣的學習體驗，推出「一日大學生」計畫，結合25所大專校院，包含成大、淡大、亞東、致理、元培醫事、耕莘、景文科大等，規劃76場跨域營隊、提供2,800個名額，帶領高中職與國中學生走進大學校園，提前體驗包括AI、航空、生醫等多元領域的學習樣貌，探索興趣與未來方向。

新北教育局表示，本次營隊課程設計緊扣未來趨勢與產業需求，涵蓋AI資訊工程與無人機實作，培養科技應用能力；醫護生技體驗結合臨床護理與藥學基礎，引導學生認識醫療專業；設計藝術與傳播融合數位影像與工藝創作，強化美感與表達能力；航空、餐旅與觀光路線，從航空服務到飯店管理實務操作，全面拓展學生的職涯視野，讓最長的寒假成為最有深度的探索時光。

廣告 廣告

泰山高中教務主任衡寶龍表示，教育不只是分數競賽，更重要的是協助孩子找到適性方向；透過跨校、跨域的實作體驗，學生能在真實情境中累積可呈現的學習成果。元培醫事科技大學校長王綮慷則指出，校方規劃AI投資、生技製藥、寵物照護及醫務管理等課程，以情境模擬與小班互動為核心，讓學生對醫護與生技領域有更具體、深刻的理解。

曾參與暑期營隊的泰山高中電子科林柏鈞同學分享指出，透過實作課程，第一次將AI工具應用在真實任務中，讓他更確立未來朝大數據應用發展的方向；鶯歌工商陶瓷工程科黃品馨同學則表示，設計影像營隊讓她完整經歷分工、創作到發表的過程，不僅提升剪輯與視覺呈現能力，也讓作品成為學習歷程的重要亮點，對升學面試相當加分。

元培醫事科大我們與藥的距離生技製藥營隊。（新北市教育局提供）

教育局表示，新北市持續整合大學與產業能量，協助學生在探索中累積實力，讓「現在學的，就是未來用得到的」。今年寒假，只要參與「一日大學生」營隊，把興趣摸清楚、把能力存起來，為未來提前加值，就是最聰明的寒假投資。相關營隊與報名資訊請至「高中及大學共創學習媒合平台」查詢（https://learningcollaboration.org/index.php/camp-high/），部分場次亦開放國中生參加，歡迎新北市學生把握機會、迎向未來。