新北攜手33家教育基金會 助弱勢孩子圓夢前行

新北市教育局今（11）日舉辦「教育基金會展臂關懷計畫感謝儀式」

新北攜手33家教育基金會展臂關懷 716萬助弱勢孩子圓夢前行

海山國小三年級張啟宏分享，會更努力讀書，希望長大能回饋社會、幫助別人

海山高中一年級陳妍希從國小二年級起獲助長達10年，她表示，感謝這份長久的支持

新北市教育局今天（11日）舉辦「教育基金會展臂關懷計畫感謝儀式」，感謝今年共有33家教育基金會投入教育公益，捐助「新北市溫馨助學圓夢基金」及多項教育計畫，年度總金額達716萬元。教育局長張明文親頒感謝狀，肯定各基金會的長期投入，讓跨界公益成為支撐弱勢學子前進的力量。

「教育基金會展臂關懷計畫」參與計畫的基金會由最初9家成長至今年33家、五年成長近四倍。新北市教育局長張明文表示，目前全市已有305家教育基金會投入教育公益，逐步形成穩定的支持網絡，如何把這樣的力量整合起來，針對弱勢的關懷與社會上需要關懷的地方，國家有這樣的制度，就是希望把寶貴的資源投在最需要的地方。

廣告 廣告

海山國小學生張啟宏分享，圓夢基金讓自己的夢想不再遙不可及，謝謝捐助的叔叔阿姨，自己會更努力讀書，也希望長大能回饋社會、幫助別人。海山高中學生陳妍希從國小二年級起獲助長達10年，她表示，感謝這份長久的支持，未來會繼續努力考取大學、奉獻所學，盡自己所能，將這份溫暖傳遞出去。

教育局表示，教育資源有限，但社會的愛與力量無限，感謝教育基金會長期相伴，讓弱勢孩子在學習路上有更穩定的支持，更能安心勇敢追夢。教育局將持續擴大合作規模，吸引更多公益團體投入，一同打造更友善多元的教育支持網絡，讓每個孩子都有被看見的機會，朝自己的夢想前進。

­