新北支援宜蘭鳳凰颱風災後環境復原 清理1,238公噸廢棄物

夜間持續作業加速恢復市容。（新北市環保局提供）

記者黃秋儒／新北報導

「鳳凰颱風」影響宜蘭縣蘇澳、南方澳一帶，造成多處淹水災情，新北市環保局自11月13日起啟動跨縣市支援機制，連續4日出動鏟裝機10輛、卡車10輛及抓斗車5輛，共計動員29名人力前往宜蘭協助環境復原工作，支援4日共計清理1,238公噸災後廢棄物，協助宜蘭恢復正常生活步調。

清除南澳民眾排出淹水廢棄家具及廢棄物。（新北市環保局提供）

新北市環保局長程大維表示，颱風過後的清理工作分秒必爭，各縣市必須同心協力才能快速恢復市容，新北與宜蘭長期於環保業務推動上保持良好合作關係，宜蘭縣環保局許嘉琦局長更曾是新北團隊的一員，因此市府在接獲支援需求時，第一時間整備機具與人力，一早出發、下午立即投入作業，全力協助受災地區環境復原。

程大維指出，此次支援任務以清除受災住戶就地排出的家具與廢棄物為主，協助民眾儘速整理居家環境，看到大家早出晚歸在災區持續作業，充分展現環保夥伴「哪裡需要就往哪裡去」的精神。

新北帶隊官現場與民眾溝通清運作業

環保局強調，颱風過後恢復市容整潔是環保單位的首要任務，各縣市環保局平時保持緊密合作，必要時即時提供支援量能，期盼共同守護市容環境，讓民眾能盡快回到安心、舒適的生活。