新北改造30間學校實習場域 2030年前投入1億元

（中央社記者王鴻國新北18日電）新北市教育局今天表示，新北市規劃2030年前投入約新台幣1億元，完成30間實習場域改造，並結合新興產業趨勢，提升學生實作能力，提早銜接未來職場。

教育局發布新聞稿表示，新北市目前推動「雙美未計畫」，也就是以「雙語×美感×未來」三軸翻轉技術型高中實習工場，希望透過優化實習工場環境，讓學生在專業且具美感的空間中學習，逐步建立尊重專業、專注實作的職人精神。

教育局表示，為推動「雙美未計畫」，特別串連產、官、學、研等各方資源，攜手美感細胞協會、中華民國室內設計協會、台灣設計研究院及國立台灣師範大學等專業單位，透過公開徵選與專業評審機制，讓改造後的實習工場外觀好看、內裝好用，技職學生能在工場順利應用所學。

教育局表示，目前已完成模具、電機電子、園藝療癒、金融沙盒及AI人機協作等11處工場改造；2026年擬投入1500萬元聚焦「未來產業」，導入半導體、AI、航太、無人機、量子及潔淨能源等課程空間，讓教室與產業脈動同步頻率、學生能力與就業趨勢無縫接軌。

教育局表示，規劃2030年前投入約1億元，完成30間優質實習場域改造，並結合新興產業趨勢，提升學生實作能力，提早銜接未來職場。（編輯：李錫璋）1150118