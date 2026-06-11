新北政風處啟動「職」向未來 AI法律素養宣導前進校園

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導





隨著人工智慧技術快速發展，為協助技職學子掌握科技運用的法律界線，新北政風處昨（10）日正式啟動115年「職」向未來：AI時代的法律素養與職場誠信競爭力校園宣導活動，首場活動選定新北市私立復興高級商工職業學校作為起點，與師生共同探討AI時代下的法律風險與倫理挑戰。

本次宣導核心教材為該處114年出版之《換臉、隱私與詐騙—AI新世代不可不知的法律知識》，該手冊針對技職學生未來職涯息息相關的議題，如「AI創作的著作權歸屬」、「如何避免AI侵犯個資」及「防範AI換臉詐騙」等進行深入淺出的解析。教材透過簡易案例穿插生動圖畫，並將艱澀的法律文字簡化為易懂表格，旨在引導學生在運用新科技的同時，能秉持誠信、守法的價值觀。

廣告 廣告

活動首場特別邀請東勝法律事務所黃科榕律師擔任講師，於課程中透過案例剖析與即時問答，帶領學子們掌握AI時代的法律界線，幫助技職學生在進入職場前，搶先建立數位時代的職業道德與競爭力。

新北政風處主秘林益年指出，復興商工是宣導活動的第一站，接著宣導團隊將陸續前往三重商工、智光商工，以及新北高工等3所技職學校，持續將法治觀念與職場誠信精神帶入校園，期許透過一系列的案例分享與互動交流，使技職學子在數位浪潮中，不僅能善用科技，更能學會保護自己，避開法律陷阱，成為具備高度誠信素養的未來職人。

復興商工校長陳效宗表示，復興商工長期深耕藝術與設計教育，在追求美學表現的同時，我們更重視學生的職業道德與原創精神，在AI工具普及的今日，創作者面臨的已不僅是技術挑戰，更是法律與倫理的考驗。感謝政風處將首場宣導帶進復興，透過專業律師與教材的引導，讓學生明白科技應是用來輔助創意發展的利器，而非侵權或舞弊的捷徑，唯有建立「誠信」這塊職場招牌，才能成為技職學子未來在數位浪潮中立足的根本。

更多新聞推薦

● FITBOX GYM停業 竹縣消保官提醒消費者儘速申請爭議款