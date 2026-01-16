新北政風處新任處長許家錦上任 持續深化興利透明

左起為廉政署副署長林炤宏、新北副市長朱惕之、新北政風處長許家錦。（圖：新北政風處提供）

新北市政府政風處今（十六日）上午舉行新任處長許家錦宣誓就職典禮，由新北副市長朱惕之監誓，市府法制局長蔡庭榕、政風主管及財政部政風處貴賓到場觀禮。法務部廉政署副署長林炤宏蒞臨，場面隆重溫馨。

朱惕之指出，侯友宜市長強調「先有廉，才有能」，感謝尹維治前處長兩年十個月任內推動廉政平台，協助重大工程在廉能基礎下順利推展。他期勉新任處長許家錦率領政風團隊，以「好馬」精神全速前進，打造清廉高效政府。

林炤宏副署長表示，感謝前任處長尹維治四十一年公職生涯的貢獻，肯定新北市長期支持誠信教育與行政透明。他強調，廉政是市政推動的「必考題」，唯有透明溝通才能排除爭議。廉政署將秉持「預防重於查辦」使命，協助公務員任事、保障企業權益，達成政府、民眾、企業三贏的清廉願景。

許家錦畢業於國立臺灣大學法律學系，歷任國防部、法務部廉政署、衛福部及財政部政風處長。許家錦致詞表示，新北市為人口最多直轄市，市政挑戰性高，未來將秉持「便民、愛民、利民」政策，持續推動「興利、透明、誠信」三大面向，扮演守門員與風險預警者角色，讓誠信透明成為城市文化。