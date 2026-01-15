新北政風處長尹維治榮退 廉能形象持續傳承

新北政風處長尹維治（後右二）即將榮退服務公職長達四十一年。（圖：新北政風處提供）

新北市政風處處長尹維治即將退休，新北市長侯友宜特別感謝尹維治近三年來的卓越貢獻，肯定其沉穩幹練、有為有守的風格，讚許其多年來在政風工作的專業付出，為新北市廉能形象奠定堅實基礎。

侯友宜表示，尹維治於一一二年三月十四日到任，服務時間即將滿二年十個月又一天，昨（十四）日市政會議是他最後一次以處長身份參加，高度肯定尹處長在市府推動重大工程、市政協助上的努力，讓同仁勇於任事，有效防止弊端。

尹維治特別感謝侯市長給予機會加入新北「戰鬥的團隊」，近三年來政風處推動清廉施政核心價值，包括重大工程採購廉政平台等公開透明機制，均順利推展。服務公職長達四十一年，尹維治說，能在公務生涯最後階段於新北市政府服務，與優秀夥伴共事是極大榮耀，也為自己的歷練劃下完美句點。他強調雖將退休，但永遠是新北市政府的一份子，未來由參與者轉為支持者。

侯友宜強調，「廉能」的重要性，認為「廉」在前才有「能」，他將尹處長視為「市政顧問」，並以「一棒接一棒，廉能會更好」與同仁共勉。