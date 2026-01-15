新北政風處長尹維治退休 侯友宜期許「廉能」團隊一棒接一棒





新北市政風處處長尹維治即將退休，市長侯友宜昨（14）日於市政會議中，特別感謝尹維治近三年來的卓越貢獻，強調其沉穩幹練、有為有守的行事風格，肯定其多年來在政風工作的專業付出，為新北市的廉能形象奠定堅實基礎。

侯友宜表示，處長尹維治於112年3月14日到任新北，服務時間即將滿兩年十個月又一天，此次會議是他最後一次以處長身份參加。高度肯定尹處長在市府推動各項重大工程、市政方面的協助，讓市府同仁能勇於任事、全力以赴，有效防止弊端發生。

尹維治發表退休感言，首先感謝市長給予機會加入新北「戰鬥的團隊」，並指近三年來，政風處在市長全力支持下，推動機關清廉施政的核心價值，包括重大工程採購廉政平台等公開透明機制都得以順利推展。

服務公職長達41年的處長尹維治表示，能在公務生涯最後階段到新北市政府服務，與優秀夥伴共事，是他極大的榮耀，也為其公職歷練劃下最完美的句點。他雖即將退休，但強調自己永遠是新北市政府的一份子，未來將從市政參與者轉為支持者，持續關注並為「安居樂業」的建設成果喝采。

侯友宜強調，「廉能」的重要性，認為「廉」先擺前面才有「能」。他將尹處長視為「市政顧問」，並以「一棒接一棒，廉能會更好」與所有同仁共勉，期許各單位都能朝著這個方向努力，共同守護新北的廉能形象。

