新北政風處長許家錦宣誓就職 協助市府興利透明落實廉能治理





新北市政府今（16）日上午舉行新任處長許家錦宣誓就職典禮，朱惕之副市長擔任監誓人，現場除市府法制局局長蔡庭榕、政風一級主管、財政部政風處貴賓出席觀禮外，法務部廉政署副署長林炤宏亦蒞臨觀禮，場面隆重溫馨。





朱副市長致詞表示，市長經常提到一定要先有廉，才有能，為什麼廉總是放在前面，因為要有廉潔的心，才能夠做有能力的事，今天非常感謝尹維治前處長，在過去兩年十個月的期間，帶領新北市所有政風團隊，提供非常多興利防弊措施，協助行政團隊廉能治理，如成立廉政平台，讓新北重大工程、開發案等市政建設，在廉能的基礎下順利推動，並指新任處長許家錦是位非常優秀的法律人，廉政經歷相當豐富完整，對即將到來的馬年，更期勉政風團隊在新處長的率領下，每一項工作都要以「好馬」的精神全速前進，協助市政工作順利推展，為市民創造更清廉、有效率的政府。

廉政署副署長林炤宏致詞表示，感謝前任處長尹維治 41 年公職生涯的卓越貢獻，也特別感謝新北市政府長期對誠信教育及行政透明業務的堅定支持，並強調市政核心價值應落實於市民「食衣住行育樂」的日常需求中，提供優質的公共服務。

針對新北市龐大的公共建設經費與潛在風險，廉政是市政推動的「基本觀念」與「必考題」，唯有透過行政透明與開誠布公的溝通，才能有效排除爭議。廉政署將秉持「預防重於查辦」的使命，協助公務員勇於任事、保障合法企業權益，並展現政府捍衛工程品質的決心，達成政府、民眾、企業三贏的「清廉透明」願景。同時期許新任處長許家錦以豐沛經歷持續深耕廉政工作。

新任政風處處長許家錦為國立臺灣大學法律學系畢業，歷任國防部、法務部廉政署、衛生福利部及財政部等機關政風處長。宣誓致詞表示，新北市為全國人口最多的直轄市，市政推動的複雜度及挑戰性極高，但在侯市長帶領市府團隊推動下，讓這個城市在各方面都充滿了活力與希望，並感謝市府及廉政署長官的信任，及政風處歷任處長的努力，未來秉持市長「便民、愛民、利民」政策下，持續積極朝向「興利、透明、誠信」三大面向邁進，政風處將持續扮演守門員與風險預警者角色，成為市府團隊中溫暖的夥伴，讓誠信透明成為新北市的城市文化，為市民建立值得信任的優質政府，實現市長「安居樂業」願景。

