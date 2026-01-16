新北政風處長許家錦宣誓就職 落實廉能治理

新北市政風處於16日上午舉行新任處長許家錦宣誓就職典禮，由副市長朱惕之擔任監誓人。（圖／新北市政風處）

新北市政府政風處新任處長許家錦16日上午宣誓就職，由副市長朱惕之擔任監誓人，現場除法制局長蔡庭榕、政風一級主管、財政部政風處貴賓出席觀禮外，法務部廉政署副署長林炤宏亦蒞臨觀禮，場面隆重溫馨。

朱惕之致詞表示，市長經常提到一定要先有廉，才有能，為什麼廉總是放在前面，因為要有廉潔的心，才能夠做有能力的事，非常感謝尹維治前處長過去2年10個月的期間，帶領新北市所有政風團隊，提供非常多興利防弊措施，協助行政團隊廉能治理。

朱惕之說，新北重大工程、開發案等市政建設在廉能的基礎下順利推動，更期勉政風團隊在新處長的率領下，每一項工作都要以「好馬」的精神全速前進，協助市政工作順利推展，為市民創造更清廉、有效率的政府。

廉政署副署長林炤宏致詞表示，針對新北市龐大的公共建設經費與潛在風險，廉政是市政推動的「基本觀念」與「必考題」，唯有透過行政透明與開誠布公的溝通，才能有效排除爭議。廉政署將秉持「預防重於查辦」的使命，協助公務員勇於任事、保障合法企業權益，並展現政府捍衛工程品質的決心。

新任政風處處長許家錦為國立台灣大學法律學系畢業，歷任國防部、法務部廉政署、衛生福利部及財政部等機關政風處長。他宣誓致詞表示，新北市為全國人口最多的直轄市，市政推動的複雜度及挑戰性極高，感謝市府及廉政署長官的信任，及政風處歷任處長的努力，未來秉持市長「便民、愛民、利民」政策下，持續積極朝向「興利、透明、誠信」三大面向邁進。

