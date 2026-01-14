新北政風處長16日退休 侯友宜：好好享受家庭之樂

新北市政風處長尹維治將在16日退休，今（14）日他參加公職生涯最後一場市政會議，新北市長侯友宜在會議上歡送尹維治。（柯毓庭攝）

新北市政風處長尹維治將在16日退休，今（14）日他參加公職生涯最後一場市政會議，新北市長侯友宜歡送尹維治，強調「退休是人生很愉悅的一件事」，要他好好享受家庭之樂、身體調適。尹維治則表示，他最大的遺憾是無法在12月25日和侯友宜同進退完成階段性任務，祝福市長和各位長官工作順利、平安健康。

侯友宜表示感謝尹維治在市府和他將近3年來的共事，從新北各項重大工程市政推動方向給予很多協助，讓新北市公務人員勇於任事、全力以赴，也防止弊端發生，指出「尹處長做事誠懇、幹練，面對所有事情都給同仁明確方向，讓新北市大步往前走」。

侯友宜說，今天是尹維治最後一次在市政會議開會，除了感恩、感謝，也期待未來尹維治隨時從外部看內部、給新北市府提醒，「更重要退休是人生很愉悅一件事，可以好好享受家庭之樂、身體調適」。

尹維治則說，他在新北市服務恰好滿2年10個月，感謝市長、也謝謝市長給他機會到新北市府加入這個戰鬥的團隊，指出政風處在推動機關清廉施政這項核心價值，進行公開透明機制等政策，都得到侯友宜全力支持，也感謝其他機關首長支持，從內部防止弊端發生，和政風在各自在工作崗位上守護新北廉能形象。

尹維治回首公務生涯41年，「能在最後階段到新北服務，不僅是公務生涯40年內極大榮耀喜悅，也是一個責任，有市長支持讓我們順利推動工作，更能讓我在公職歷練畫下最完整的句點」。

尹維治表示，他會永遠記得自己是新北市府的一份子，只是從市政參與者變成市府團隊支持者，他會持續關注，並持續為新北每一項的建設成果感到驕傲並喝彩。

