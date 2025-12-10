新北教保績優與資深人員表揚 即日起開放報名





新北市「115年度教保服務機構績優暨資深人員與資深負責人表揚」，114年12月9日起至115年2月6日開放報名，邀請全市逾1,100所公私立幼兒園、超過1萬名教保服務人員參與，向長期投入幼兒照顧與教學的專業夥伴致敬。

教育局長張明文表示，教保服務人員是學前教育品質的關鍵。面對少子化與教保環境快速變動，新北持續透過表揚制度鼓勵專業成長、提升團隊穩定性，也希望透過這次徵件呈現幼教現場多元角色的專業價值，讓更多優秀教保夥伴被看見。

本次績優人員評選共涵蓋園長、主任、教師、教保員、助理教保員、廚工、職員及護理人員等7大職類。教育局指出，從去（114）年獲獎者的故事中，看見幼教現場的深刻的專業與溫度：新華園幼兒園許惠怡園長以同理與信任成為親師溝通的穩定橋樑。

中和幼兒園林昀教師從孩子「學會放水壺」的日常進步中感受教育的成就；林口幼兒園洪婉玲教保員以社會情緒學習（SEL）陪伴幼兒從不安走向自信；文德國小附幼廚工阮氏紅以健康料理成功改善挑食；景新國小附幼林育豐廚工則細心觀察幼兒喜好，以多元料理方式，讓用餐成為孩子每天最期待的時刻。

中港國小附幼梁淑貞護理師透過衛教入班，建立正確洗手、視力保健等好習慣；中和幼兒園阮莉雯職員則導入AI工具改善行政流程，讓園務服務更貼心。相關獲獎故事影片已同步上架「新北 You Me Go 幼教影音資源網」，讓更多人看見幼教現場的真實樣貌與感動。

教育局表示，除績優人員外，資深人員表揚不限名額，凡在本市幼兒園服務滿10、20、30、40年以上者，均可獲頒獎座、獎狀及1,000至1萬元獎勵金，向多年堅守幼教現場的專業精神致敬。今年亦首次增設「資深負責人表揚」，肯定幼兒園負責人在教育環境快速變動下，仍持續引領團隊穩健前行。相關簡章與報名資訊可至幼教資源網查詢（https://kidedu.ntpc.edu.tw/app/home.php）。

