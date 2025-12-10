新北教保績優與資深人員表揚 即日起開放報名
新北市「115年度教保服務機構績優暨資深人員與資深負責人表揚」，114年12月9日起至115年2月6日開放報名，邀請全市逾1,100所公私立幼兒園、超過1萬名教保服務人員參與，向長期投入幼兒照顧與教學的專業夥伴致敬。
教育局長張明文表示，教保服務人員是學前教育品質的關鍵。面對少子化與教保環境快速變動，新北持續透過表揚制度鼓勵專業成長、提升團隊穩定性，也希望透過這次徵件呈現幼教現場多元角色的專業價值，讓更多優秀教保夥伴被看見。
本次績優人員評選共涵蓋園長、主任、教師、教保員、助理教保員、廚工、職員及護理人員等7大職類。教育局指出，從去（114）年獲獎者的故事中，看見幼教現場的深刻的專業與溫度：新華園幼兒園許惠怡園長以同理與信任成為親師溝通的穩定橋樑。
中和幼兒園林昀教師從孩子「學會放水壺」的日常進步中感受教育的成就；林口幼兒園洪婉玲教保員以社會情緒學習（SEL）陪伴幼兒從不安走向自信；文德國小附幼廚工阮氏紅以健康料理成功改善挑食；景新國小附幼林育豐廚工則細心觀察幼兒喜好，以多元料理方式，讓用餐成為孩子每天最期待的時刻。
中港國小附幼梁淑貞護理師透過衛教入班，建立正確洗手、視力保健等好習慣；中和幼兒園阮莉雯職員則導入AI工具改善行政流程，讓園務服務更貼心。相關獲獎故事影片已同步上架「新北 You Me Go 幼教影音資源網」，讓更多人看見幼教現場的真實樣貌與感動。
教育局表示，除績優人員外，資深人員表揚不限名額，凡在本市幼兒園服務滿10、20、30、40年以上者，均可獲頒獎座、獎狀及1,000至1萬元獎勵金，向多年堅守幼教現場的專業精神致敬。今年亦首次增設「資深負責人表揚」，肯定幼兒園負責人在教育環境快速變動下，仍持續引領團隊穩健前行。相關簡章與報名資訊可至幼教資源網查詢（https://kidedu.ntpc.edu.tw/app/home.php）。
更多新聞推薦
其他人也在看
不只金城武樹！池上萬安農村旅遊 鐵牛車、藍染、土窯雞、揉茶、咖啡烘豆 一次滿足
【記者 朱達志／台東 報導】擁有伯朗大道、天堂路與奉茶樹等知名景點的台東池上萬安社區，是台灣東部觀光重鎮。為深台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
艋舺青山王祭遶境登場 「真人藝閣車」隊伍吸睛
台北市 / 綜合報導 台北三大重要祭典活動之一，北市艋舺青山宮為期3天的暗訪遶境活動登場！今年適逢青山宮建宮170週年，祭典連3天舉辦規模相當盛大，其中備受矚目的真人藝閣花車，七彩燈飾搭配動感音樂，萬華街頭可以說是熱鬧滾滾，沿途有大批信眾圍觀，表演者也丟下小福袋和民眾同樂。一身古裝搭配精緻妝容扮演神話角色站在藝閣花車，手拿小零食小福袋一個一個向下撒，就像在給予祝福，和周邊信眾互動熱絡，藝閣上絢爛奪目的燈飾，再搭配背景動感音樂，場面熱鬧非凡，主持人說：「有沒有還沒有搶到糖果的舉手，還沒搶到的舉手。」只見沿途信眾們揮舞雙手，有的人高舉水桶拎著提袋，就是為了接住從車上拋下的平安小物，昨(9)日下午開始，長長一列「真人藝閣車」隊伍從長沙街出發行經龍山寺等知名地標，艋舺青山宮遶境活動走到哪都是滿滿人潮。青山宮供奉的靈安尊王出廟，走進艋舺的大街小巷，一年一度的遶境是台北三大重要祭典活動之一，其中「夜巡暗訪」目的是要驅除惡靈，為民眾祈福，剛好今年又適逢，青山宮建宮170週年當然得更盛大舉辦，就連上個月底北港朝天宮媽祖，也睽違5年北上來共襄盛舉，整個祭典為期3天規模盛大，神明所到之處熱鬧滾滾，第一個夜晚已經讓艋舺化身不夜城。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前 ・ 1
2025 BMW聖誕馭愛同行 公益行動溫馨啟動中
BMW總代理汎德長期關注兒童福祉與教育發展，始終秉持「以行動關懷社會」的初心。隨著聖誕佳節的腳步漸近，汎德攜手全台13家BMW授權經銷商，共同發起「2025 BMW聖誕馭愛同行」公益活動。今年以「馭暖前行，傳愛啟程」為主軸，誠摯邀請BMW車主與粉絲們在這個充滿祝福的季節，與BMW一同以實際行動傳遞關懷，讓溫暖在彼此之間流動。 本次活動所募得款項將全數捐贈予「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會（家扶基金會）」，期盼將每一份善意化為實際力量，陪伴更多孩子與家庭走過人生的重要時刻，讓愛與希望延伸到更多需要被溫柔對待的角落，共度一個更加溫馨而有意義的聖誕佳節。 「2025 BMW 聖誕馭愛同行」活動自 …CarFun玩車誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
彰基得憶園與聊憶園合辦《得憶同樂 感恩相守》團聚餐會
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化基督教醫院得憶園與聊憶園於今（8）日上午共同舉辦「得憶同樂，感恩相守」互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
嘉義縣攜手「超級瑪利歐」打造2026台灣燈會 限量？磚塊小提燈曝光
嘉義縣文化觀光局以「光遊嘉義・超級有型」為主軸，宣布將於2026台灣燈會推出結合在地特色與親子互動體驗的系列旅遊活動，以「光、遊、樂、型」四大概念為核心，結合光影藝術與旅遊體驗，讓嘉義成為一座充滿創意與活力的城市，邀請國內外旅客共賞嘉義之美。品觀點 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《FF14》繁中版正式推出！開服優惠55折「上市優惠包」無壓力15天免費體驗
由宇峻奧汀與智寶國際聯合代理的 SQUARE ENIX 旗下MMORPG FINAL FANTASY XIV繁體中文版（以下簡稱 FFXIV 繁中版），在EA搶先體驗期間，新玩家湧入，為緩解登入人潮共開了6個World，於順利結束後，官方宣佈於今日(12/10)正式上市。同時，官方亦推出「上市優惠包」、GASH 專用卡儲值回饋、線上社群活動以及多場線下實體活動，全方位迎接艾奧傑亞的新篇章。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 1
青山宮"建宮170週年" 一連三日暗訪暨繞境活動揭幕
生活中心／陳堯棋、張智凱 台北報導2025青山王祭開跑，今天（9）暗訪暨繞境活動首日，吸引大批信徒前來朝聖。適逢青山宮建宮170年，今年擴大邀請北港朝天宮、朴子配天宮等6大宮廟贊境，各大宮廟多達21個紅壇參與，預計三天活動湧進數萬信眾。北市增派警力加強交通疏導與臨檢維安，嚴禁出現幫派標誌，避免衝突。由八位將軍和一位引路童子組成的"青山八將團"，負責開路、保護主神安全，為青山王暗訪暨繞境活動，揭開序幕。台北市長蔣萬安親自扛轎。（圖／民視新聞）主持人：「恭迎靈安尊王出廟。」台北市長蔣萬安親自扛轎，護送靈安尊王出巡。一年一度的艋舺大拜拜，今年適逢建宮170週年，信眾更踴躍。信眾：「那時候有165周年的時候有來過，跟這次170周年都有來過，每年都會來啦，有時間的話我都會跟著走。」信眾：「住三重，大部分每年都來，這個(伸縮棒)可以坐火車、坐高鐵，沒有超過150(公分)。」為了完整記錄起駕繞境，有民眾DIY自製長達4公尺的伸縮棒拍攝，2025青山王祭開跑，包括暗訪遶境，祈求維護地方平安、驅邪淨境。12/10藝文紅壇活動結合在地藝區、音樂，街區場景，12/11更擴大結合北港朝天宮、朴子配天宮等6大宮廟贊境，共21個紅壇登場。青山宮周邊道路交管、維安嚴格。（圖／民視新聞）青山宮主委黃清源：「今年總共有邀請六間廟，北港朝天宮、朴子配天宮，總共有六間大間廟就對了，第一天、第二天是暗訪，第三天是正日，暗訪是從下午三點開始，正日是從早上八點開始。」一連三天除了周邊道路，包括環河南路、長沙街、貴陽街口等等，下午、晚上都交通管制。由於連續幾年，活動都爆發推擠、衝突、甚至染黑爭議，警方也嚴禁出現幫派標誌，用最高規格維安。原文出處：青山宮「建宮170週年」 一連三日暗訪暨繞境活動揭幕 更多民視新聞報導台積電員工抽中教召：喜獲公假15天！憂1事網笑：不想上班？新竹明將停水9小時 東區、香山區2200多戶受影響北港媽祖北上贊境! 蔣萬安親迎接駕 信眾擠爆萬華車站民視影音 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5
大S生前暖舉再被證實！陝西學生繳不出學費求助 她低調協助度過難關
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台灣知名女星大S（徐熙媛）今年2月不幸病逝，人美心善的她在生前有不少善舉。近日一名中國陝西網友透露，過去因家庭原...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 62
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
民視前副總經理胡婉玲 回應滾床單查證爭議
[NOWnews今日新聞] 媒體人周玉蔻稱前中姐張淑娟與蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被判1年6個月徒刑；台灣高等法院傳民視編審陳建民稱節目查證對象為民視前副總經理、中央社社長胡婉玲。胡婉...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 68
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 353
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 61
國安基金八次進場「撿便宜」賺661億元有望「全民共享」？操盤手阮清華說話了
民進黨立委郭國文今（10）日關切，國安基金過去八次進場護盤累計獲利661億元，部分民眾認為這是在股災期間「撿便宜」所得，建議可將獲利回饋民眾或支持健保等公共財。財政部次長、國安基金操盤手阮清華回應，依現行條例，國安基金獲利均經委員會通過後繳入國庫統一管理，基金退場後不得再買入股票；若要實現全民共享或支持健保、國保、長照，需先修正國安基金設置管理條例，並取得社會共識，「可研議檢討」。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 31
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 1 天前 ・ 269
他沒碰甜食竟糖尿病！醫揪「1食物」是禍首：還致癌、害心梗、腎衰竭
正確飲食攸關健康。一名血糖控制良好的患者，近來回診時，糖化血色素突然從6.2%飆到7.2%，已達糖尿病程度，但患者未碰零食、含糖飲料等，細問後得知，患者近來吃了很多滷牛肉。醫師林邵臻表示，傳統滷汁常加入冰糖等，致滷製品含有較多糖分，常吃會致胰島素阻抗惡化。此外，滷製過程也會產生不健康的化合物，引發三高且傷害腎、心血管。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
【11月ETF定期定額風雲榜】00919和00878退燒？ 雙雙月減破萬人
證交所今（10）日公布最新定期定額交易戶數，前20大人氣 ETF 中，國泰永續高股息（00878）與群益台灣精選高息（00919）本月交易戶數分別減少約1 萬人及 1.24 萬人，為 20檔人氣ETF中下滑幅度最大。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 2
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 100
綠營鐵票倉要變天？郭正亮：周春米恐因「這事」落選
前立委郭正亮針對2026年中南部選情提出分析，認為若國民黨立委柯志恩對上民進黨立委邱議瑩、國民黨立委謝龍介對上民進黨立委林俊憲，藍營在南二都都存在贏面，甚至屏東議長若整合成功，周春米都可能面臨落選危機。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 180