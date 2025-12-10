新北教保績優與資深人員表揚 開始報名

幼兒教育的每一天，都有教保人員以專業陪伴孩子成長。新北市「一一五年度教保服務機構績優暨資深人員與資深負責人表揚」，一一四年十二月九日起至一一五年二月六日開放報名，邀請新北市逾一千一百所公私立幼兒園、超過一萬名教保服務人員參與，向長期投入幼兒照顧與教學的專業夥伴致敬。

教育局長張明文表示，教保服務人員是學前教育品質的關鍵。面對少子化與教保環境快速變動，新北持續透過表揚制度鼓勵專業成長、提升團隊穩定性，也希望透過這次徵件呈現幼教現場多元角色的專業價值，讓更多優秀教保夥伴被看見。

此次績優人員評選共涵蓋園長、主任、教師、教保員、助理教保員、廚工、職員及護理人員等七大職類。教育局指出，從去年獲獎者的故事中，看見幼教現場的深刻的專業與溫度：新華園幼兒園許惠怡園長以同理與信任成為親師溝通的穩定橋樑；中和幼兒園林昀教師從孩子「學會放水壺」的日常進步中感受教育的成就；林口幼兒園洪婉玲教保員以社會情緒學習陪伴幼兒從不安走向自信；文德國小附幼廚工阮氏紅以健康料理成功改善挑食；景新國小附幼林育豐廚工則細心觀察幼兒喜好，以多元料理讓用餐成為孩子每天最期待的時刻。