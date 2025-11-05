新北教局攜手明志科大 辦新住民論壇

明志科大體育館舉辦的「新住民多元文化論壇」圓滿落幕，為文化共融注入新動。（記者王志誠攝）

語言是家的記憶，也是連結文化的橋樑。新北市教育局昨（五）日表示，攜手明志科技大學於十月三十一日舉辦「走入台灣，翻轉新人生︱新住民語文教學的夢想舞台」多元文化教育論壇，邀請新北市五位來自東南亞的優良新住民語文支援教師與三位新二代種子老師現身分享，交流如何在課堂上以母語傳愛、以文化連結，翻轉孩子的學習視野，也實現屬於自己的教育夢想。

印尼籍慕雅妮老師說，她從識字班學起，只為「聽懂孩子說的話」，沒想到這段學習旅程讓她找到教學天賦。當學生親手以印尼文寫下「生日快樂」送給媽媽時，她深深體會語言不只是工具，更是愛的橋樑。來自馬來西亞的黃寶雲老師則分享，從一次學校邀請分享母國文化開始，萌生教育使命，她笑說：「語言與文化，是移民最珍貴的嫁妝，也該成為台灣的資產！」她從自編教材到家人一同推動文化展演，讓母語成為家庭與社會的共同語言。

越南新二代黃鴻鈞身著親手縫製的「奧黛」登台，他自嘲來自「苦瓜家庭」，但母親以堅毅養家，讓他學會以母語為榮。

從曾被質疑到勇敢擁抱身分，他告訴學生：「你不需要成為誰，只要記得自己是誰。」他用行動鼓勵孩子們勇敢說出「我為自己的文化驕傲！」。

明志科技大學通識教育中心主任蒲彥光指出，新北市新住民人口逾十一萬人，居全國之冠。多年來，明志科大透過ＵＳＲ計畫與教育局及學校合作，研發母語圖卡、文化繪本，鼓勵新住民家庭與第二代勇敢發聲，讓理解與包容成為社會的日常。

教育局指出，文化是根、教育是光。未來將持續攜手產官學界推動「新住民教育培力計畫」，從師資培訓、教材研發到課程推廣，培育更多多元文化教師與課程創新者，打造尊重、友善、國際化的校園，讓每個孩子都能在文化中看見自己、看見世界，讓多元成為新北最美的教育風景。