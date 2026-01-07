新北教局AI治理行政減量 讓教師回歸教育本質

（中央社記者黃旭昇新北7日電）因應人工智慧快速發展，新北市府教育局今天表示，推動AI融入教育行政治理，從行政減量、人才培訓、AI倫理與資料治理等4大面向與制度，讓學校與教師回歸教育本質。

市政府教育局長張明文今天在市政會議報告表示，自2025年逐步將AI（人工智慧）導入行政日常，行政作業透過AI，即時彙整會議的意見、分析重點，運用AI產出會議紀錄、計畫書與簡報，原需半天至1天的行政流程，縮短至約半小時完成，兼顧效率與品質。

張明文說，廣泛應用AI分析大量資料輔助決策，基礎行政耗時減少逾8成，釋放行政與教師人力投入政策研擬與創新工作。

人才培育方面，教育局透過趨勢講座、實作課程、新人訓練、種子培力與Podcast小課堂等，目前已建置650個AI機器人，協助內外部行政與諮詢，實現「人人都有AI秘書」。

教育局說，2025年共有90名教育人員及校長團體報考經濟部「AI應用規劃師初級鑑定」，54人通過，通過率60%，高於全國平均38%，通過人數為全國政府機關第一。今天也在市政會議分享獲獎喜悅，並與市長侯友宜合影。

市長侯友宜肯定教育局善用前端科技投入教育資源，以智慧治理支持教育政策，透過行政減量與流程優化，讓第一線人員專注於教學與照顧學生。但他也提醒要重視AI倫理與資料治理，仍要回歸到教育本質的學生適性發展，透過「數位品德」，引導學生培養責任意識與價值判斷，才不會將AI變成詐騙或犯罪工具。（編輯：林恕暉）1150107