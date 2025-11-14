新北教局AI行政650支機器人上線

柯華葳教授紀念研討會全體合影。（記者王志誠攝）

AI浪潮席捲教育現場，新北市政府教育局昨（十四）日舉辦「AI智能團就是你」成果分享會暨頒獎活動，邀集入選優秀提案的學校團隊與教育局同仁，共同分享AI在教育行政上的創新應用。活動共收到五十件投稿，主題聚焦「解決行政痛點、減輕人力負擔、提升效能服務」，最終選出特優六件、佳作二十五件。

教育局長張明文表示，今年是新北「AI教育局元年」，教育局自年初全面啟動AI行政應用，目前已有六百五十支AI機器人協助行政作業，並出版全球首本《行政減量AI手冊》。他強調，AI不是取代人，而是讓人能專注在更有價值的教育服務上，「讓AI易用、可信、安全，讓每一位教育工作者都能安心AI、聰明減壓。

承辦學校江翠國小校長柯志賢指出，此次提案可見教育現場的創意與行動力，從課務排程、文件彙整到家長服務，AI都能化繁為簡。他說：「AI最好的角色，是行政職員的得力助手、教師的教學夥伴、學生的學習導引。」這些實作型提案展現AI的高可用性與延展性，值得擴散到全市、乃至全國教育系統。

獲得特優的中和高中主任趙孟軒分享，團隊開發的「AI晚自習系統」將原本需人工核對與開立單據的繁瑣流程，化為「一鍵更新與收據生成」，讓老師從行政壓力中解放，回到教學核心。

獲得佳作的大豐國小組長賴昭宏指出，開發AI助理的初衷，是讓行政人員少一點重工、多一分效率，他說，「AI不是程式，而是願意幫人省下時間、讓服務更有溫度的數位夥伴。」教育局新住民國際文教科張乃文輔導員則表示，AI是輔助專業判斷的工具，最終決策仍需人的智慧，未來團隊會持續優化AI提示與錯誤定位，讓AI在教育治理上更精準、更可靠。

教局強調，AI是教育行政智慧夥伴，未來將持續推動AI教育政策二點零，聚焦資料透明、隱私防護與AI倫理治理，讓AI應用更有制度、更貼近民眾需求。透過AI行政減量，新北教育正邁向「效率＋溫度」並行的新時代，讓每位親師生都感受到智慧教育真實改變。