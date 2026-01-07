新北教師會、教產籲跟進導師減課 教局建議中央訂標準並挹注財源

新北教育局回應，市府對國小額滿學校先行建置「額滿年段導師酌減授課節數」機制協助導師，建議中央訂定全國一致標準並挹注財源。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕教師除了授課，還有許多行庶務、親師溝通等工作內容，台北市宣布「教育革新三箭」政策，包括導師減一節課等。新北市教師會、教育人員產業工會今(7)日呼籲，新北市應跟進回應教育人員需求，減少行政工作，讓教師能將時間真正留給學生。新北市教育局回應，授課節數與待遇等涉及全國一致性規範，建議中央訂定全國一致標準並挹注財源。

教師會理事長林松宏說，行政工作長期佔據教師大量時間，教學降壓、行政減量是當務之急，現行制度下，導師授課節數偏高、班級學生數過多，也難兼顧到每個孩子需求；雙北教師面臨教學與行政壓力高度相似，近年更出現師資缺額逐漸擴大警訊，呼籲調降導師授課節數，並從國小新生逐年調降班級人數，讓教師更專注教育與班級經營，穩定人力，並具體檢視、減少、整合各項重複性報表、評鑑與臨時性行政任務。

新北教產副理事長蔡淑遠表示，對教師的支持諮商體系的改善也刻不容緩，新北對教師輔導諮商支持體系投入經費，值得肯定，但尋求諮商人數每年攀升，顯見教育人員壓力居高不下，在新北財政經費分配遠不及台北市餘裕之下，應優先處理降低教育人員工作壓力及改善教育環境。

教育局回應，市府對國小額滿學校先行建置「額滿年段導師酌減授課節數」機制協助導師，建議中央訂定全國一致標準並挹注財源。

減課部分，教育局表示，因新北幅員遼闊，學校規模、師資結構不同，政策宜採循序評估、分階段改善，減課牽涉課表編排、師資調度與代課安排，必須納入制度與財務可行性評估；以現行班級數及鐘點費試算，若國小、國中及高中各減1節，每年約需2.2億元，另部分地區可能教師招募不易等挑戰，配套需同步到位，將持續蒐集意見滾動檢討改善。

