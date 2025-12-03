新北教育勇奪 2025 IASE 雙料大獎！ 技職×職探 全國唯一大滿貫

新北教育勇奪 2025 IASE 雙料大獎，教育局今（3）日在市政會議獻獎（新北市教育局提供）

記者蔡琇惠／台北報導

新北市教育創新再登國際舞台！在今(114)年「2025 IASE 教育影響力獎」中，新北市以「技續未來：技職社會責任永續計畫」勇奪政府計畫影響力組首獎，「職探無界：打造平權共學的未來導航系統」亦獲得楷模獎，成為全國唯一同時抱回兩項最高榮譽的地方教育機關，展現新北在永續、適性與人才培育的教育成果。教育局今(3)日在市政會議獻獎，分享這項代表臺灣登上國際舞台的教育殊榮。

新北市教育局表示，IASE 教育影響力獎由國際永續教育協會主辦，是亞洲首座聚焦SDGs 與 ESG 永續教育專業獎項。今年競爭激烈，新北仍以兩大計畫脫穎而出，不僅展現地方政府推動永續教育的前瞻思維，更證明新北教育系統化的推動模式具有國際可複製、可擴散的示範價值。

學生親手調製完成玻尿酸精華液，開心展示成果（新北市教育局提供）

教育局指出，「技續未來」計畫為全國首創的技職社會責任計畫，以「技職社會責任」為核心，翻轉技職教育僅強調技能訓練的傳統印象，引導學生以專業投入真實社會需求。兩年來串聯13所技術型高中與12個合作團體、超過1,200名學生，共推出20項永續行動，從高齡陪伴、弱勢支持、環境守護到文化保存，讓技職教育走進社區、看見人群、解決問題；三重商工林同學分享，他投入社區環境改善提案，從觀察問題、與里長討論到提出設計方案，第一次深刻體會到技能不只能做得好，也能做得有意義，成為技職精神最真實的寫照。

學生專心練習飲料比例量測與調配，實作餐飲基礎技能（新北市教育局提供）

教育局提到，「職探無界」計畫展現新北推動適性發展的教育成果，新北市以16所職探中心為強化基礎，串聯288所國中小，再向上延伸至技高與大專校院，建構全國規模最大的「五年一貫」職涯探索路徑。從國小高年級開始，孩子即可接觸真實產業情境，累積職業試探、產業探索與能力檔案，讓職探不再是某些孩子才能參加，而是每一個孩子都能公平起步的教育日常。

社會議題融入技高課程，讓學生從課程被動者化為被動者（新北市教育局提供）

教育局強調，IASE雙料榮耀再次讓世界看見新北教育的厚度與溫度。明年寒假將推出「114 學年度國中小職業試探寒假育樂營」，共規劃300場免費課程、近6,000個名額，讓國小高年級與國中學生從實作中探索興趣、初探職涯(活動資訊將於12/11公布於新北市中小學育樂營網站)。此外，「技續未來」也將於115年再推出10項全新永續行動方案，持續邀請社區組織、公益團體與企業共創參與，擴大技職社會責任的影響力。