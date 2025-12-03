新北教育奪IASE 雙料大獎

新北教育勇奪2025 IASE雙料大獎，教育局在市政會議獻獎。



（圖：新北市教育局提供）

新北市教育創新再登國際舞台！今年「二○二五ＩＡＳＥ教育影響力獎」中，新北市以「技續未來：技職社會責任永續計畫」勇奪政府計畫影響力組首獎，「職探無界：打造平權共學的未來導航系統」亦獲得楷模獎，成為全國唯一同時抱回兩項最高榮譽的地方教育機關，展現新北在永續、適性與人才培育的教育成果。新北市教育局昨（三）日在市政會議獻獎，分享這項代表臺灣登上國際舞台的教育殊榮。

教育局表示，ＩＡＳＥ教育影響力獎由國際永續教育協會主辦，是亞洲首座聚焦ＳＤＧs與ＥＳＧ永續教育專業獎項。今年競爭激烈，新北仍以兩大計畫脫穎而出，不僅展現地方政府推動永續教育的前瞻思維，更證明新北教育系統化的推動模式具有國際可複製、可擴散的示範價值。

「技續未來」計畫為全國首創的技職社會責任計畫，以「技職社會責任」為核心，翻轉技職教育僅強調技能訓練的傳統印象，引導學生以專業投入真實社會需求。兩年來串聯十三所技術型高中與十二個合作團體、超過一千二百名學生，共推出二十項永續行動，從高齡陪伴、弱勢支持、環境守護到文化保存，讓技職教育走進社區、看見人群、解決問題。

「職探無界」計畫展現新北推動適性發展的教育成果，新北市以十六所職探中心為強化基礎，串聯二百八十八所國中小，再向上延伸至技高與大專校院，建構全國規模最大的「五年一貫」職涯探索路徑。從國小高年級開始，孩子即可接觸真實產業情境，累積職業試探、產業探索與能力檔案，讓職探不再是某些孩子才能參加，而是每一個孩子都能公平起步的教育日常。