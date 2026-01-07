新北教育局推AI教育 幸福ALL IN 行政減量達8成

新北市教育局近年積極推動AI融入教育行政治理，今（7）日教育局長張明文在市政會議以「AI教育 幸福ALL IN」為題進行專題報告，說明教育局推動AI融入教育情形。（柯毓庭攝）

新北市教育局近年積極推動AI融入教育行政治理，今（7）日教育局長張明文在市政會議以「AI教育 幸福ALL IN」為題進行專題報告，說明教育局推動AI融入教育情形。新北市長侯友宜表示，AI科技帶給教育更方便，還能夠找出孩子們適性教育的方向，但要注意數位品德重要性，市府也會全力推動搭配的硬體建設。

侯友宜指出，AI科技給教育更方便，也能夠找出孩子們適性教育的方向，但要特別強調數位品德的重要性。AI也讓同仁工作的負荷量減少，所以新北會全力推動，但也希望雖然教育局同仁通過Gemini AI認證的比例是60％，比全國平均高很多，但在帶動以外也要搭配在SEL的社會情緒的學習，讓孩子們在校園能夠安全，也會全面推動硬體建設更新，包含AI教育的電腦、老舊校舍更新。

新北市長侯友宜表示，AI科技帶給教育更方便，還能夠找出孩子們適性教育的方向，但要注意數位品德重要性，市府也會全力推動搭配的硬體建設。（柯毓庭攝）

張明文說明，「AI教育局」自114年正式啟動後，逐步將AI導入行政日常達到「行政減量」，透過「AI會議淘金術」即時彙整意見、快速分析重點，協助政策聚焦，並善用AI協助產出，大量縮短需要的時間，兼顧效率與品質，更可透過AI分析海量數據輔助決策，精準回應教育現場需求，使基礎行政耗時減少8成以上。

張明文指出，在人才培育方面，除了建置650個AI機器人，協助內部行政與對外諮詢外，去年有90位教育局同仁及校長團體報考「經濟部AI應用規劃師初級鑑定」，共54人考取，通過率達60％，另有90位幹部全數通過Gemini AI認證，展現新北在公部門AI人才培訓上的領先布局。

AI倫理部分，教育局成立AI倫理委員會，率先訂定「AI人工智慧補充規定」及「教師運用AI輔助學習推薦參考指引」，建立清楚分級與使用原則，確保AI應用兼顧安全、隱私與教育價值，也創立「新北市數位品德教學指引」，結合12項核心品德價值與四大數位素養面向，透過課例實踐，引導學生培養價值判斷與責任意識。

資料治理方面，「新北校園通APP」成為全國功能最完整、使用人數最多的教育型平台，不僅可以整合校務數據，也導入AI員工、智慧圖書館等創新服務，展現數位轉型亮眼成果。

教育局表示，今年將持續推動校園建設、幼兒園增班、課桌椅翻新、在地就學與技職教育等政策，並全面落實「AI ALL IN」，在行政流程中妥善運用AI工具，形塑智慧治理體系，讓教育回歸本質，為孩子打造高效且幸福的學習環境。

