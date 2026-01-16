新北教育局率團赴新加坡取經 打造「AI教育藍圖」

新北教育考察團赴GOOGLE新加坡總部取經。（新北市教育局提供）

新北教育考察團赴新加坡國立教育學院取經。（新北市教育局提供）

新加坡工藝教育局白偉龍署長親自為考察團說明教室規畫理念。（新北市教育局提供）

AI領導世界潮流，為前瞻布局AI世代教育藍圖，新北市教育局長張明文日前率領15位小校長與國立台灣師範大學專家學者，赴新加坡展開為期5天的跨國教育交流，更以「AI教育×系統升級×政策轉化」為核心進行教育行動研究，作為規畫「2030新北市AI教育藍圖」的重要政策參考。

新北近年推動「班班有AI、校校國際化」與「行政減量、品質提升」，讓AI不只停留在工具層次，而是實際走進教室與校務治理現場。張明文表示，新加坡在智慧國家推動、教育數位轉型與產學協作等面向具指標性，且在人口規模與城市治理模式上，與新北有不少相似之處，值得深入觀察。

張明文指出，參訪聚焦新加坡AI教育整體布局，透過第一線觀察與深度對話，盤點哪些制度與作法可轉譯、可複製、可擴散，希望帶回新北建立可操作的推進路徑。

教育見學團走訪Google新加坡總部，了解全球科技企業如何以AI思維打造創新文化與人才策略；並深入南洋理工大學（NTU）、新加坡工藝教育學院（ITE）及華僑中學等指標機構，從課程、教學、評量到校務管理，觀察AI如何由「使用工具」進階走向「教學應用」，再進一步內化成「學習設計與教育思維」。

多位校長指出，新加坡強調系統整合、跨域協作與落實校本特色課程的推動方式，對新北課程改革與學校治理極具啟發。

教育局也將AI帶進見學歷程管理，強化學習成效與知識沉澱。團隊每日透過數位平台即時分享觀察與反思，隨團專家同步回饋，形成高密度專業對話；並運用AI工具NotebookLM彙整參訪紀錄、關鍵洞見與政策靈感，建構「新北教育AI雲端大腦」，後續提供全市共享作為國際知識庫，落實「智慧行政、知識共學」目標。

金山高中校長陳玉桂表示，此行是一段AI設計思維的實作歷程，讓校長們在真實場域重新理解「教育創新如何被系統支持」；欽賢國中校長郭佩華指出，AI有助縮短城鄉差距、突破資源限制，關鍵在於讓支持系統走在第一線之前；和美國小校長林雁平分享，未來結合學校海洋與環境教育特色，融入科技與國際視野，發展更具在地辨識度的創新課程。

