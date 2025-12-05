新北教育局表揚年度總務有功人員 AI帶動校園行政升級

新北表揚114年度總務有功人員 AI帶動校園行政升級 展現永續管理新動能。(新北教育局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

新北市教育局今（5）日於新莊昌平國小舉辦「114年度高級中等以下學校總務有功及資深總務人員表揚暨培力研習」，表揚在校務推動、節能永續及智慧管理等領域表現卓越的學校與人員。今年活動以「AI賦能校園行政」為主題，展現新北教育局推動數位治理與行政創新的成果。

新北市教育局副局長歐人豪表示，新北市正推動「十二大教育建設」，打造符合聯合國永續發展目標的新世代校園，從低碳、節能、生態、健康到智慧治理全面提升。他感謝總務同仁的努力與堅守崗位，在設備管理、工程規劃與場域營造上扮演關鍵角色，讓校園改善能一步步落實，帶給孩子更好的學習環境。

新北市教育局指出，今年總務有功人員特別增設「特殊貢獻獎」，由板橋國小華志仁校長榮獲殊榮。華校長長期協助教育局推動重大建設與採購案，總金額逾百億元，推動「班班有冷氣」及「校園能源管理系統（EMS）」等全國指標計畫，串接「校園通APP」實現能源智慧監測，成果榮登全國之冠；並統籌各校教室觸屏採購，展現行政統籌力與執行力，成為新北校長群中具代表性的實務典範。

教育局提到，獲「總務有功人員」殊榮的白雲國小陳妤涵主任，以創意行動實踐永續教育。她推動「白雲地球村」雙語情境場域，打造太陽能發電、節能小火車與友善教室空間，成功結合環境教育與綠能應用，帶領學校榮獲多項全國低碳與環境教育獎項。陳主任表示，最感動的是讓白雲的蛻變被看見，也讓努力被肯定。她強調未來將持續以熱情與創意打造幸福校園。

教育局表示，本次研習特別邀請專家分享AI於總務管理的實務應用，引導學校運用數據分析與智慧監控，協助提升行政效率與決策精準度。未來將建構「新北智慧總務網」，推動AI輔助決策、能源管理及設施設備維運數位化，讓AI成為學校行政的得力助手，持續打造安全、永續又智慧的學習環境。