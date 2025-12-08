新北教育局表揚有功總務人員 強調AI賦能校園行政

248251208a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市教育局日前於新莊昌平國小舉辦「114年度高級中等以下學校總務有功及資深總務人員表揚暨培力研習」。這場活動以「AI賦能校園行政」為主題，特別頒發「特殊貢獻獎」予板橋國小校長華志仁，肯定其協助教育局推動逾百億元校園建設，並達成「班班有冷氣」與能源管理系統全國之冠的指標成果。

教育局副局長特殊貢獻獎表示，新北市正全面推動「十二大教育建設」，目標是打造符合永續發展的新世代校園，從低碳、節能到智慧治理全面提升。他感謝所有總務同仁在設備管理和工程規劃上扮演關鍵角色，讓校園改善能一步步落實，帶給孩子更好的學習環境。

在眾多獲獎者中，板橋國小校長華志仁因卓越貢獻榮獲「特殊貢獻獎」。華校長長期協助教育局推動總金額逾百億元的重大建設與採購案，成功統籌「班班有冷氣」及「校園能源管理系統（EMS）」等計畫，成果榮登全國之冠。他實現能源智慧監測，展現了卓越的行政統籌力與實務典範。

獲「總務有功人員」殊榮的白雲國小陳妤涵主任，則以創意行動實踐永續教育。她推動「白雲地球村」雙語情境場域，結合太陽能發電、節能小火車等綠能應用，帶領學校榮獲多項全國低碳與環境教育獎項。陳主任表示，未來將持續以熱情與創意打造幸福校園，讓總務同仁的努力被肯定。

教育局強調，這場研習邀請專家分享AI於總務管理的實務應用，協助提升行政效率與決策精準度。未來教育局將建構「新北智慧總務網」，推動AI輔助決策、能源管理及設施設備維運數位化，讓AI成為學校行政的得力助手，持續打造安全、永續又智慧的學習環境。

