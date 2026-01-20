新北教育局表揚AI課程成果 4校榮膺亮點學校殊榮

24826012a04

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市政府教育局於昨（19）日公開嘉勉鶯歌、米倉、永吉及大坪國小等4所學校，肯定在「校訂課程亮點計畫」中的優異表現。這些獲獎團隊成功打破傳統教學框架，將AI數位思維與地方資源、教師專業深度融合，聯手打造出全新的「人機協作」模式。藉由這類新型態的學習空間，校方引導學子從單純的課堂吸收轉向實踐探索，在解決現實問題的過程中，逐步建構起能應對未來的跨領域素養與數位應用實力。

教育局長張明文對此表示，自從109學年度推動校訂課程亮點政策以來，新北市已成功扶植出4所旗艦級與21所一般亮點學校。市府近年來積極扮演推手，鼓勵基層校園將人工智慧技術視為課程轉型的動力核心，進而促成整體教育環境的升級。這股持續進化的教育能量，也讓新北市在全國性的教育部教學卓越獎中持續領先，分別於113年度創下6金1銀的全國紀錄，並在114年度以3金3銀的佳績蟬聯全台冠軍，充分展現第一線校長與教師的專業深耕成果。

具體觀察各校的教學成果，鶯歌國小以當地的陶瓷文化為根基，巧妙結合閱讀與永續議題，讓古老傳統在數位時代展現新貌；學生在運用數位工具進行彙整與反思時，能同時厚植文化涵養與現代化的表達能力。大坪國小則以校園探索為出發點，開發出一套運用AI進行生態辨識與數據統計的課程；孩子們透過親自走入自然現場採集資訊並進行分析，在面對各項生活課題時，能展現出更具邏輯性的觀察敏銳度與解題思維。

永吉國小選擇由內而外推動數位轉型，聚焦於教師社群的專業成長，利用「AI輔助共備」與「教學診斷」系統，強化教學團隊間的對話深度與合作效率，確保課程內容能精確對準學生的學習需求。米倉國小則積極擴張學習版圖，深耕「河口野學堂」及「悅讀觀音山」等戶外課程，把自然環境轉化為活生生的智慧教室；學員透過平板電腦記錄田野觀察資料，不僅加深了對家鄉環境的認同感，也在實作中扎下堅實的科技應用根基。

教育局指出，為了讓新課綱的執行能與國際前瞻趨勢對齊，市府每年編列專款協助各校進行課程研發、教師增能以及成果分享。展望未來，新北市將繼續推展「人工智慧與地方特色」結合的教學策略，支持每一所學校建立獨特的教育品牌。透過營造更具彈性、智慧且溫度的教學場域，市府期待能協助每位學生掌握與 AI 共同學習的技巧，成為一名具備專業判斷力且勇於面對挑戰的終身學習者。

