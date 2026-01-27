新北教育豐年季起跑 讓AI成為走讀的第二雙眼睛

新北AI教育豐年季暖身起跑，讓AI成為走讀的第二雙眼睛

龔副秘書長為新北AI教育豐年季開場

八里文教基金會顧問李文進先生，為所有AI教育豐年季的名師們介紹八里的特色與歷史

本屆共備主軸以「AI × 社區GIS × 走讀課程」為核心

名師共備首場—八里導入工作坊

為了迎接2026年8月登場的第6屆「新北AI教育豐年季」，新北市教育局今天（27日）攜手八里區公所，於八里國中辦理「名師共備首場—八里導入工作坊」，正式為年度重點教育盛事暖身起跑。邁入第六年的教育豐年季今年將首度大規模導入AI應用，結合走讀課程與場域學習，讓科技成為理解地方、深化學習的重要助力。

新北市政府副秘書長龔雅雯出席工作坊開幕指出，本屆共備主軸以「AI × 社區GIS × 走讀課程」為核心，並再度攜手「步佈台灣」團隊導入GIS技術，協助教師與學生以科技工具記錄田野故事、梳理在地脈絡。現場24位新北名師已初步共構6條走讀遊學路線，將八里的自然環境、歷史發展與產業特色轉化為可實作、可延伸的創新教材，展現教師專業共備成果。

教育局長張明文表示，新北積極推動AI教育，希望讓科技成為支持教與學的關鍵工具。AI不是取代教師，而是學習的「放大器」與教師的「數位助教」，透過有效減輕行政與教學負擔，讓老師更專注於引導、陪伴與深度學習，實踐以學生為中心的教學轉型。

本次工作坊結合閱讀、數位與在地場域資源，邀請新北市立圖書館吳佳珊館長分享圖書館如何以文獻與數位典藏支援課程設計，協助教師深化走讀課程的知識厚度；並由八里在地代表李文進董事長以「河之記憶」為主軸，引導教師從淡水河口的歷史脈絡中發掘教學素材，為課程注入土地溫度。參與共備的八里國中王俊凱老師亦分享AI結合在地生態課程的實踐經驗，展現科技作為學習輔助工具的應用潛力；八里區公所也同步表達支持，歡迎8月國內外教育夥伴齊聚八里，透過教育結合觀光，呈現水岸城市的教學特色與魅力。