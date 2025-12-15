新北教育、社會局 雙榮獲政府服務獎肯定創新服務成果

新北市得獎機關團隊共同合影，期許以更完善的施政方式為人民服務

新北市龔副秘書長雅雯（右三）率社會局代表領取社會創新共融獎項

新北市龔副秘書長雅雯（右三）率教育局代表領取數位創新加值獎項

「政府服務獎」是全國各級政府機關為民服務的最高榮譽，新北市府教育局及社會局從全國144個參獎機關中脫穎而出，分別獲得「數位創新加值」及「社會創新共融」獎項的肯定。國發會於今天(15日)在政治大學公共行政及企業管理教育中心舉行頒獎典禮，由新北市政府副秘書長龔雅雯率隊前往領獎

新北市本次得獎機關裡，教育局以「新北校園通APP—教育無『紙』盡 安全好便利」專案獲得「數位創新加值」獎項，為首度獲此獎項的縣市教育局。新北校園通APP為全國功能最完整、使用人數最多的教育型APP，累積下載超過85萬次，並為全國唯一提供公私立跨學制整合服務的平台，涵蓋K12全學制，提供35項以上功能。系統從早期的訊息推播，逐步擴充至出缺席、獎懲、課表、成績、請假、研習等校務功能；並陸續新增線上繳費、電子成績單、新生線上報到及冷氣管理等應用；近期更導入AI員工、智慧圖書館、健康追蹤及數位餐食券等創新服務。全市教師綁定近4萬人、家長24萬人、學生逾34萬人，滿意度超過九成，展現教育數位轉型的亮眼成果。

社會局以「帶動『待用餐』 傳愛善循環」專案獲得「社會創新共融」獎項殊榮。因新冠疫情期間民眾生計受衝擊，整合跨局處與民間力量，從110年8月推出「新北好日子愛心大平台待用餐計畫」，串連全市一般與連鎖店家，不僅各區皆設有待用餐供應點，也結合多家連鎖品牌提供全年無休的待用餐服務，確保有需求的民眾隨時都能獲得即時支持。各區公所、學校及社福中心第一線人員亦透過待用餐券關懷弱勢家戶，減輕家戶的經濟負擔及提供支持。計畫迄今已募集近7,220萬元善款，串聯586家店家持續投入，累積服務人次超過72萬，成功形塑善的循環，為有需要的民眾帶來安心與溫暖。