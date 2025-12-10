新北敬老卡土城醫院不能用 林金結爭取加碼600點提早上路

248251210a09

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員林金結日前在議會市政總質詢時指出，面對新北高齡人口將近80萬人、已邁入超高齡社會，市府雖規劃升級敬老卡福利，但若要讓長輩真的覺得「好用」，就必須克服系統上的障礙。他近日接獲許多長輩抱怨，明明新北市立土城醫院已啟用，卻因為系統未連線，導致敬老卡無法順利扣點使用，讓長輩們感到相當冤枉。林金結直言，長輩為了一筆50元的扣點遠赴板橋看病，交通費用和時間成本完全不划算。

林金結提到，市長侯友宜在市政會議中已宣布，為讓長者在地樂活安養，敬老愛心卡從明（115）年起將全面升級，除了可新增搭乘國道客運、使用國民運動中心、市立聯合醫院及衛生所掛號費等，並確認將點數從480點加碼至600點。然而，這項600點的加碼福利卻要等到明年7月才上路。

針對此加碼時程和系統問題，林金結強烈要求侯友宜必須立即克服敬老卡系統連線問題，不能讓土城鄉親淪為「二等公民」。同時，他積極爭取將原定明年7月加碼的600點福利提早至1月上路，讓長輩提早享受到市府的美意。

林金結更進一步建議，應開放敬老卡點數可兌換牛奶等營養品，並研議將當月未使用完畢的點數能夠累積至次月使用，落實照顧長輩健康的初衷。

針對林金結提出的建議，侯友宜表示，關於敬老卡點數從480點加碼至600點的福利，必須與台北市同步，因此目前仍規劃在明年7月上路。至於開放點數兌換牛奶等擴大使用範圍、累積方案，侯友宜表示，社會局仍在審慎評估中，相關福利將會採「一步一步來」的方式逐步推動。

對此，林金結重申，福利政策的優化是新北邁入超高齡社會的當務之急，尤其市立土城醫院系統連線問題，市府必須馬上克服。他承諾將持續盯緊進度，兌現「福利不能看得到吃不到」的承諾，真正保障長輩的健康與福祉。

