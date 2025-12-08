新北敬老卡 明年可搭國道客運

針對外界質疑敬老愛心卡「加碼卻限縮使用」爭議，新北市社會局8日表示，近3年已陸續擴大適用範圍至台鐵、計程車、YouBike等項目，明年度更將延伸至國民運動中心、國道客運及市立聯醫等場域，並強調新增項目需增列大量預算，市府會在財政平衡下持續與業者研議。民進黨議員陳啟能則直指，市府預算僅編4.9成，恐讓長者補助成為「喊爽不給用」。

陳啟能指出，補助自明年7月起每月提高至600元，是他於112年提案爭取的成果，但社會局實際預算僅編列26.1億元，遠低於全年應編的53.1億元，僅有約4.9成。他質疑市府明知需要53億，卻只編26億，根本是公然欺騙。

廣告 廣告

陳啟能批評，市府除了預算不足，使用範圍更疑遭「限縮」，包括超商不能用、多數實體店面排除、日常消費場域不適用等。他認為這等於讓加碼補助淪為形式，直言市府是在玩文字遊戲。 對此，社會局強調，近3年市府已積極擴大敬老愛心卡使用通路，從交通運具到微型交通、醫療場域皆陸續納入，明年度也將增加國民運動中心、國道客運等項目，並調高台鐵與計程車補助額度與範圍。此外，市立聯醫與29區衛生所也將開放使用。

社會局指出，議員建議的新增項目涉及大量預算，財政必須同步提高支應能力。市府已持續與相關業者討論方案，希望在不影響市庫平衡的前提下，逐步讓長者享有更完善的福利服務。